新疆進出口總額 破2400億

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

2022年，新疆外貿進出口總額突破2400億元（人民幣，下同），創歷史新高，其中對中亞五國進出口1669億元，增長逾六成。

中新社報導，新疆維吾爾自治區十四屆人大一次會議14日召開，自治區主席艾爾肯．吐尼亞孜在政府工作報告公布上述數據。

上述政府工作報告指出，2022年，新疆著力培育開放合作新優勢。喀什和霍爾果斯經濟開發區固定資產投資、進出口貿易額、招商引資到位資金分別增長25%、220%、75%和26.5%、22%、36%。喀什地區、阿拉山口市、伊犁州獲批設立跨境電商綜合試驗區，跨境電商貿易額增長300%。13個陸路口岸恢復貨運通關，口岸過貨效能顯著提升。新疆引進區外到位資金7234.8億元，增長三成以上。僅第七屆中國—亞歐博覽會，新疆簽約項目448個，簽約總額1.17兆元，創歷屆之最。

過去五年，新疆加快絲綢之路經濟帶核心區建設，推進高水平對外開放。烏魯木齊國際陸港區建設加快推進，喀什、霍爾果斯經濟開發區改革發展步入快車道，塔城重點開發開放試驗區獲批並全面加快建設。中歐（中亞）班列貨運通道能力穩步提升，年均增長兩成以上。

該政府工作報告指出，2023年預期新疆外貿進出口總額增長10%左右。

新疆

延伸閱讀

託友照顧的小貓「自己打視訊電話」找馬麻！她秀截圖證明無擺拍：被暖哭了

春節前4天港粵加碼通關 陸路口岸日增1.5萬配額

再教育營獲釋後又遭新疆政府威脅 哈薩克女求援

「雪山之王」溜進滑雪場4天找不到行蹤！網笑：有大貓教練在新手秒學會

相關新聞

華為發股利2,812億 超預期

華為2022年度股利案曝光，華為內部論壇「心聲社區」有員工貼出華為2022年度股利方案，華為工會虛擬受限股份預計每股配發...

集中優勢資源 陸央企加速整合

中國三峽集團與中交集團水利電力建設資源專業化整合項目簽約儀式14日在北京舉行。原屬中國三峽集團的中國水利電力對外有限公司...

拚政績 山東官員逼企業虛報產值

中國大陸雷丁汽車創始人李國欣日前實名舉報山東官員，指控濰坊市昌樂縣縣委書記王驍為彰顯政績、美化經濟數據，自去年三月起，逼...

山東擴建青島港、煙台港 打造世界級港口群

根據正在召開的山東省兩會消息，2023年，山東將打造山東半島世界級港口群，建成青島港前灣港區自動化碼頭三期、煙台港西港區...

兩岸微流行／新能源職缺顯著增加

陸近年發展新能源、碳中和不遺餘力，相關職缺也成熱門選項。資料顯示，單以新能源汽車領域，去年第三季的應屆生職位就增加了百分...

新疆進出口總額 破2400億

2022年，新疆外貿進出口總額突破2400億元（人民幣，下同），創歷史新高，其中對中亞五國進出口1669億元，增長逾六成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。