山東擴建青島港、煙台港 打造世界級港口群

根據正在召開的山東省兩會消息，2023年，山東將打造山東半島世界級港口群，建成青島港前灣港區自動化碼頭三期、煙台港西港區30萬噸原油碼頭二期，大力拓展港口海外航線。

新華社報導，山東省省長周乃翔在作政府工作報告時說，山東2022年沿海港口吞吐量躍居全大陸第一，進出口規模突破人民幣3兆元，實際使用外資增加了近一倍。

據了解，2021年山東沿海港口吞吐量居中國大陸第二位，2022年該數據達17.5億噸，躍居全大陸首位。同時，集裝箱量去年突破3700萬標箱，穩居全球第三位。

港口被譽為經濟的「晴雨表」。山東是大陸經濟大省和外貿大省，沿海港口吞吐量排名躍升顯示出山東港口貿易活躍度，展現山東經濟的活力與韌性。

春節前夕，山東港口青島港全自動化集裝箱碼頭一派繁忙。多艘萬噸貨輪靠泊進行裝卸作業，一輛輛自動導引車以精確路線將集裝箱運到堆場，一台台高速軌道吊絲毫不見停歇，來回抓取集裝箱放到前來拉貨的外集卡上。

青島港全自動化碼頭操作部副經理王吉升說，氫動力自動化軌道吊、「5G+自動化」等前沿技術為青島港全自動化集裝箱碼頭節省人力80%以上，作業效率比國外同類碼頭高50%以上，助力港口外貿發展跑出「加速度」。

作為東北亞國際航運樞紐，2022年青島港新增集裝箱航線28條，國際中轉同比增長10%，海鐵聯運箱量突破190萬標箱，連續8年保持全大陸港口首位；港口貨物吞吐量、集裝箱吞吐量均實現逆勢增長。

山東省人大代表，山東省港口集團黨委書記、董事長霍高原表示，山東港口集團將立足樞紐平台功能，放大供應鏈核心節點作用，積極培育現代航運綜合服務體系，推動「三區互融」「四港聯動」，加快建設東北亞國際航運樞紐中心。