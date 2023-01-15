龔正：上海經濟V型反彈 今年有信心拚增長5.5%

15日召開的上海市第十六屆人民代表大會第一次會議上，龔正當選上海市市長，吳清、郭芳、張小宏、劉多、華源、解冬、李政、張亞宏當選副市長。

新當選上海市長的龔正15日下午與媒體見面，關於上海經濟發展預期目標的問題，龔正表示，剛剛過去的2022年很不容易，積極應對疫情等超預期因素的疊加衝擊，上海經濟走出了V型反彈。他並稱，剛剛閉幕的上海市人代會確定，2023年上海經濟增長預期目標為5.5%以上，主要出於三方面考慮：

一是考慮現實可能。上海承擔一系列重大戰略任務，溢出帶動效應正在加快釋放。去年公佈的一大批穩增長、促發展的政策效應也在持續顯現。加上去年基數較低等客觀原因，實現這一目標，有足夠支撐，也有足夠信心。

二是考慮發展需要。上海市希望透過量的合理增長為更充分的就業、更穩定的物價創造更好條件，進一步提振市場信心、穩定社會預期。

三是考慮遠近平衡，以更好實現「十四五」規劃確定的發展目標。

龔正說，要實現5.5%以上的增長目標，需要全市上下共同努力、奮力拼搏。同時，龔正也提到要發揮市場決定性作用，打造外商投資首選地。

他說，如果說外商投資有密碼，「三化」就是很重要的因素。首先是市場化。上海遵循市場規律，持續完善要素市場配置體制機制，充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，更好發揮政府的作用。

其次是法治化。上海公佈了大陸全國首部外商投資法規，實施外商投資項目核准和備案管理辦法，持續加強外商企業和外資企業合法權益的保護。

第三是國際化。上海率先實施外資准入前國民待遇和負面清單管理制度，還陸續發布服務業擴大開放綜合試點等重大舉措，加快構建與國際規則相銜接的經濟貿易制度體系。