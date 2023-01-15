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華為去年分紅預案曝光！大方配發股利 員工：超出預期

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
華為去年分紅預案曝光，依舊展現對員工大方態度。(新華網)
華為去年分紅預案曝光，依舊展現對員工大方態度。(新華網)

華為去年分紅預案曝光，依舊展現對員工大方態度。華為內部論壇「心聲社區」近日有員工貼出華為分紅方案，2022年度工會虛擬受限股份預計每股配發人民幣1.61元，較去年1.58元有所增長。據推算，華為將向股東分配股利上看人民幣625億元（約新台幣2,784億元）。

按照每股人民幣7.85元的虛擬股價計算，華為員工的持股收益率高達20.5%，投報率秒殺絕大部分公募基金以及銀行理財產品。

華為內部人士也對澎湃新聞證實，網傳這份華為內部分紅方案屬實。對於華為在艱難的轉型期給出這份分紅方案，多位華為員工在內部論壇上表示「超預期」。

過往資料顯示，2018至2021年華為每股分紅分別為人民幣1.05元、2.11元、1.86元和1.58元。經公司內部有權機構決議，華為2021年向股東分配股利高達人民幣614億元。以此推估，2022年預估華為將向股東分配股利上看人民幣625億元。

大方分紅的背後，是華為業績的企穩。由於受到美國制裁，華為這幾年一直為生存而戰。不過，2023年華為輪值董事長徐直軍在新年致辭中傳達更積極的信號。

徐直軍透露，華為2022年實現銷售收入人民幣6,369億元，扭轉此前營收下滑態勢，較2021年6,368億元人民幣略微增長。他並稱，華為在資通訊（ICT）基礎設施業務保持穩定增長，終端業務下行趨勢放緩，數位能源和華為雲業務快速增長，智慧汽車部件競爭力和用戶體驗顯著提升。

徐直軍表示，2023年是華為在制裁常態化下正常運營的第一年，也是關鍵之年。他說：「2023年必將是不平凡的一年，全體華為員工將奮勇前進，衝破一切艱難險阻，有品質地活下來。」

據華為2021年年報介紹，華為投資控股是100%由員工持有的民營企業。股東為華為投資控股工會委員會和任正非。公司通過工會實行員工持股計畫，員工持股計畫參與人數為131,507人，參與人均為公司在職員工或退休保留人員。截至2021年12月31日，任正非的總出資相當於公司總股本的比例約0.84%。

由於華為不上市，因此員工透過持有內部虛擬股得到分紅，也是華為高階主管和員工收入的重要組成部分，目前華為員工薪酬主要包括三部分，包括工資、獎金和分紅。如果有一定數量的華為內部股，每年獲得的分紅是相當可觀的。

華為 股利 員工分紅

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