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北京2023年地區GDP目標出爐 預估增長4.5％以上

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
北京市2023年經濟社會發展主要預期目標是地區生產總值增長4.5％以上。(新華網)
北京市2023年經濟社會發展主要預期目標是地區生產總值增長4.5％以上。(新華網)

北京市第十六屆人民代表大會第一次會議15日開幕，代市長殷勇作政府工作報告，報告指出，2022年北京市地區生產總值（GDP）預計實現正增長，2023年經濟社會發展主要預期目標是地區生產總值增長4.5％以上。

近五年以來，北京市經濟總量先後跨越人民幣3兆元、4兆元兩個台階，人均地區生產總值超過人民幣18萬元、居大陸各省區市首位，達到發達經濟體中等水準。

報告指出，今年經濟社會發展主要預期目標是地區生產總值增長4.5％以上，一般公共預算收入增長4％左右，城鎮調查失業率控制在5％以內，居民消費價格漲幅3％左右，居民收入增長與經濟增長基本同步。

報告回顧過去五年工作時指出，北京數位經濟發展優勢鞏固擴大，數位經濟增加值占地區生產總值比重達到42％左右。

報告指出，北京全社會研發投入強度保持在6％左右，躋身世界智慧財產權組織發佈的全球百強科技集群前三名。國家級高新技術企業、專精特新小巨人企業和獨角獸企業數量均居全大陸各城市首位。

報告還稱，要把恢復和擴大消費擺在優先位置，加緊推進國際消費中心城市建設，深化商圈改造提升行動，統籌推進物流基地規劃建設，強化新消費地標載體建設，試點建設80個「一刻鐘便民生活圈」，提高生活性服務業品質，積極培育數位消費、文化消費、綠色消費、冰雪消費，加強商旅文體等消費跨界融合，支持住房改善、新能源汽車、養老服務等消費，讓消費熱起來、經濟活起來。

北京 人民幣

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