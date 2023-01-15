大陸餐飲復甦 年夜飯訂餐與廚師到府服務激增

疫情影響已逐漸消退，2023年春節年夜飯市場逐步進入復甦階段，上海、浙江、東等多地呈現出堂食（內用）預訂和預製菜外賣兩旺的景象。

「上海商務」微信公眾號1月15日消息，2023年春節年夜飯堂食於去年11月份啟動，並出現包房一桌難訂、僅大堂少有餘量可訂的情況。但受12月份疫情感染社會面傳播影響，年夜飯堂食退訂一度高達50%。隨著近期疫情影響的逐漸消退，年夜飯堂食退訂的復訂率快速提升，年夜飯堂食預訂已達80%以上。

此外，預製菜外賣也深受青睞。經餐飲烹飪行業協會初步統計，今年年夜飯預製菜供應量較去年同期增長近20%。

另據央視網消息，多地的年夜飯預訂火熱，一些商家還推出了廚師上門、預製菜等服務，廣受歡迎。包括山東、浙江等地的年夜飯預訂急速升溫。一些商家還推出廚師上門服務，讓顧客「足不出戶」就能吃上酒樓級別的大餐。