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胡錫進：大陸公布「在院死亡」59938例 已是客觀的努力

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
大陸公布新冠「在院死亡」病例不到6萬人。胡錫進稱已做了客觀的努力，圖為山西太原白求恩醫院醫護人員救治重症患者。（中通社）
大陸公布新冠「在院死亡」病例不到6萬人。胡錫進稱已做了客觀的努力，圖為山西太原白求恩醫院醫護人員救治重症患者。（中通社）

大陸官方14日公布自去年12月8日至今年1月12日，大陸全國醫療機構累計發生在院新冠相關死亡病例59938例，大陸媒體人胡錫進緩頰稱，用「在院死亡」的限定統計，應被視為一種客觀的努力。

世衛一再表達擔憂，指稱中國新冠官方數據未反映當前病例激增造成的真實衝擊。世衛公共衛生緊急計畫執行主任萊恩日前稱，世衛依然相信，在中國的死亡人數嚴重低報。他將此歸咎於北京當局對新冠死者的狹隘定義，並指出「需要鼓勵公衛體系醫生通報這些病例，而不是阻撓他們」。

環球時報前總編輯胡錫進發微博表示，大陸公布的死亡數據包括基礎疾病合併新冠病毒感染死亡54435例。符合公眾熟悉的新冠死亡病例統計口徑，也是大眾對「新冠死亡」通常的感性認識。

他說，週六（14日）公佈的是「在院」死亡病例資料，據此可以認為，如果是在醫院外，比如在家中死亡的情況，並不在近6萬死亡病例的統計之內。因此這個資料也應該視為這一個多月裡新冠死亡病例的不完全統計。

從全球的情況看，準確統計新冠死亡病例通常是困難的，很多國家公布的統計資料經不起細摳。到去年五月，全球統計的新冠死亡人數為540萬人，但是世衛組織官員當時公開表示，世衛相信許多國家低估了死亡人數，實際的新冠死亡者當時已經接近1500萬人，大約相當於官方通報數字的三倍。

美國沒有官方資料，約翰霍普金斯大學的資料被認為是最權威的，該大學迄今公佈的美國死亡人數約為110萬人，但它同時公佈的感染數字只有10164萬例，而美國哈佛、耶魯和史丹佛三所大學不久前的聯合估算是，94%的美國人至少已經感染過一次新冠病毒，用這個比例乘以美國人口，感染者約為3.1億，是約翰霍普金斯大學統計資料的三倍。這樣看，該大學的死亡人數統計也應該是嚴重低估了的。

胡錫進表示，中國官方公布近一個多月的死亡人數，大概考慮到了疫情期間準確統計死亡人數的困難，因此用了「在院死亡」的限定，這應被視為一種客觀的努力。

美國 胡錫進

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