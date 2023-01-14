最早家電芯片研發廠商要IPO 海信視像擬拆分信芯微上市

大陸家電廠商海信視像發布公告， 擬分拆控股子公司青島信芯微電子，至境內證券交易所上市，並授權公司及信芯微管理層啟動分拆青島信芯微上市的前期籌備工作。

科創板日報報導，官網介紹，信芯微成立於2019年6月，主要從事高性能顯示控制、高端畫質處理、智能化AIOT等芯片產品的研發、銷售及相關服務。

公司產品分為顯示芯片和AIOT芯片，其中顯示芯片主要包括顯示時序控制芯片（TCON芯片）和畫質芯片，廣泛應用於電視、顯示器及商業顯示、醫療顯示等應用場景；AIOT芯片包括32位MCU和藍牙芯片。

海信視像屬於家電領域中最早介入晶片研發的廠商之一。2005年6月，海信成功研發了境內第一顆擁有自主知識產權並產業化的數位視頻處理晶片——信芯；012年7月，收購了華亞微電子的視頻處理晶片團隊成立順久電子。

海信董事長周厚健曾在公司內部郵件中強調：「沒有自己的晶片將永遠是二流廠家，更無法定義自己的原生產品。我們內部更是達成一致，一定要站在生死存亡的角度來看待晶片的開發與使用。」

2019年，海信再度將旗下晶片資源進行了整合，並於2年後增資擴股。2019年6月，海信集團與青島微電子創新中心有限公司共同投資人民幣5億元，成立了信芯微，並整合了海信原有的晶片設計團隊、東芝電視（TVS）芯片研發團隊及宏祐圖像的團隊和業務，大幅提升了業務實力。

截至公告日，海信視像持有信芯微54.95%股權為控股股東。姜建德、其他33位自然人股東分別持股12.27%、11.39%分列二、三位。其中，姜建德為信芯微總經理；華虹集團持股約40%的華虹虹芯基金持有公司1.92%股權。

海信視像在2021年報中指出，信芯微對外銷售收入佔比超過80%，產品正積極從顯示類芯片向AIoT智能化領域拓展。

截至2022年上半年，信芯微已量產五代顯示畫質處理晶片（包括大陸首顆全自研8K AI畫質晶片），國產先進製程預研晶片已進入開發流片階段，應用於空調、冰箱、洗衣機電機變頻控制的MCU晶片已通過終端客戶驗證。

不過，業內人士表示，信芯微IPO尚處於籌劃初期，連IPO輔導都還沒有做。海信視像證券部工作人員則強調，具體信息以公告披露為主，拒絕回應相關問題。

格力電器相關人士表示，公司晶片業務主要是自供，尚處於研發階段，只是業務一部分並不是主業。

TCL科技相關人士指出，專業的人做專業的事，公司聚焦自己擅長的環節。晶片緊張的時候大家都一樣緊張，但整個產業鏈反而是受益的，例如2021年相關晶片緊張，面板價格又在高位，公司業績達到了最高點。