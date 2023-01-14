百果園集團16日港交所主板上市 暗盤升近40%

成立第22年的大陸水果零售經營商百果園集團，將於1月16日在港交所上市。根據百果園集團公告，預計募資港幣3.66億元，發售價格確定為港幣5.6元。

富途證券數據顯示，百果園集團13日暗盤交易收盤價為港幣7.81元，較發行價港幣大漲39.46%，每手500股，不計手續費，每手賺港幣1,105元。

北京商報報導，百果園集團公告指出，募資用途為用於改善及加強公司的營運及供應鏈體系；用於升級和改進公司的核心IT系統及基礎設施；用作公司的營運資金及一般公司用途等。

根據財務數據顯示，2019到2021年，百果園集團營收分別為人民幣89.76億元、88.54億元和102.89億元。2022年上半年，百果園集團實現的營收為人民幣59.15億元，年增7%。

淨利潤方面，雖受到疫情影響，但公司仍保持較強盈利能力，淨利潤分別約為人民幣2.48億元、4,565.8萬元、2.21億元和1.86億元。

毛利率方面，報告期內，毛利率分別為9.8%、9.1%、11.2%以及11.5%，整體呈上升趨勢。

招股書顯示，2019到2021年以及2022年上半年，線下門店數量分別為3,540家、4,302家、4,748家、5,234家，增長速度較快。目前百果園線下門店共有5,645家，遍布全大陸22個省市的140多個城市。