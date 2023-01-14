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人民幣匯率轉強 今年以來已升值逾3%創近5個月新高

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
人民幣兌美元匯率近期快速升值，但未來進一步升值的空間應該有限。歐新社
人民幣兌美元匯率近期快速升值，但未來進一步升值的空間應該有限。歐新社

去年一度走弱的人民幣匯率近期明顯反轉。13日，在岸人民幣兌美元即期收盤價已經來到6.7099，創近五個月新高。上觀新聞指出，若以人民幣中間價為基準，1月以來人民幣兌美元匯率累計已上調超過2,300個基點，升值幅度達到3.4%。

報導稱，人民幣這波走升，外部因素是市場對美國聯準會升息政策的樂觀估計，為非美元貨幣升值提供了直接動力。美國通膨數據是影響聯準會制定升息政策的核心數據。去年12月美國CPI數據年比上升6.5%，漲幅為2021年10月以來最低值，且月比降0.1%，為2020年5月以來首次出現月比下跌。

多位華爾街分析師認為，美國通膨趨勢正在減弱，聯準會可能考慮放緩升息。受此影響，美元指數走低，人民幣、日元、歐元等非美元貨幣匯率則普漲。

從內部因素來看，上觀新聞指出，大陸國內經濟預期不斷向好，也為人民幣此輪連續升值提供了根本支撐，這從外資加快進入A股也可看出。今年截至13日，北向資金累計凈買入已達到近人民幣640億元，2022年全年北向資金全年淨買額不過900億元。

與此同時，自去年底以來，已有多家外資機構上調對中國2023年GDP增速預期。摩根士丹利9日發布的報告預計，2023年中國GDP和企業利潤將加速增長，內外部風險也會下降。預估至2023年底，人民幣兌美元匯率或將升至6.65元。

此外，從歷史經驗來看，春節前一至兩個月也是大陸企業結匯的高峰期，客觀上也助推了人民幣短期升值。

但機構普遍認為，在這波大漲後，人民幣短期內繼續升值的可能性較小，將進入雙向波動區間。此外，還有分析認為，人民幣快速升值將不利於大陸的出口。

大陸海關總署13日公布的數據就顯示，按美元計，去年12大陸出口年減9.9%，為連續第三個月衰退，且跌幅進一步擴大。

人民幣 美國 聯準會

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