富士康觀瀾廠 被WEF認證為燈塔工廠

世界經濟論壇（WEF）13日公布最新一批「燈塔工廠」名單，其中富士康集團深圳園區工業富聯觀瀾工廠成功入選，這也是世界首座精密金屬加工「燈塔工廠」。

富士康微信公眾號報導，製造業「燈塔工廠」是由世界經濟論壇（WEF）與麥肯錫合作開展，目的在遴選出在第四次工業革命尖端技術應用整合工作方面卓有成效，堪為全球表率的領先企業。

今年全球共有18座工廠被評為「燈塔工廠」，截至目前，全球共有132座「燈塔工廠」。

富士康集團大陸總部負責人崔志成表示，富士康以燈塔工廠建設為契機推動數位化轉型，不僅要獨善其身，更要兼濟天下，用富士康多年累積的數位化先進製造能力和體系，賦能境內智造產業水準的整體提升。

崔志成指出，透過「燈塔工廠」集群建設經驗，未來將在整合全產業鏈資源、跨區域產業合作升級、中小企業數位化賦能等方面持續發力，推動現代化工業體系建設，助力中國製造業高品質發展。

作為世界首座精密金屬加工領域的「燈塔工廠」，觀瀾工廠獲選理由為回應客戶對智慧手機新品快速發布的需求，並滿足嚴格的品質標準。

透過大規模部署37個第四次工業革命技術用例，實現了敏捷的產品推出、快速的產能提升和智慧化的大規模生產，將新產品的上市時間縮短了29%，將產能提升速度加快了50%，將品質不合格比例降低了56%，並將生產成本減少了30%。

截至目前，富士康集團由WEF認證燈塔工廠已增至5座，其中深圳園區2座、成都園區1座、武漢園區1座、鄭州園區1座，是全球電子科技製造服務領域唯一擁有5座WEF燈塔工廠的企業。