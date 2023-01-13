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大陸科技監管解凍？ 滴滴App傳將重新上架

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
手機上滴滴的應用程序LOGO，反射在導航地圖上。路透
手機上滴滴的應用程序LOGO，反射在導航地圖上。路透

大陸當局預定最快將於下周，允許滴滴出行的網約車和其他應用程序（App）重返境內App商城，這是大陸2年來對科技業的監管打擊正在結束的訊號。

路透報導，自 2021年年中開始出現監管問題以來，滴滴一直在等待政府核准，恢復在大陸遭禁的25款App的新用戶註冊及下載，這是恢復正常業務的關鍵一步。

4名消息人士指出，新用戶禁令的解除，以及恢復旗艦的共乘服務應用程式和其他業務，可能在1月22日農曆新年以前開始進行。

2名消息人士補充表示，為期一周的大陸春節假期，將有助於滴滴開始吸引新客戶，並努力朝業務恢復正常運作前進。

對滴滴App禁令的解除，正值大陸政策決定者尋求恢復私營企業的信心，並依賴科技業協助刺激被新冠疫情大流行破壞的經濟活動。

App恢復運作也顯示滴滴完成了在被監管下達1年半的改造，在此之前，大陸強大的網路監管機關「中國國家互聯網信息辦公室」，於去年7月對滴滴開出12億美元罰款。

疫情 滴滴出行

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