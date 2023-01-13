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尷尬！胡潤2022中國500強 台積電擠下騰訊「被」列第一

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
台積電被列入2022年胡潤中國500強民企的榜首。美聯社
台積電被列入2022年胡潤中國500強民企的榜首。美聯社

大陸企業調查單位胡潤研究院13日發布《2022 胡潤中國 500 強》，列出了中國500強非國有企業，按照企業市值或估值進行排名。其中，台積電人民幣2.8兆元取代騰訊成為大陸價值最高民營企業；原本居冠的騰訊價值下跌1.4 兆元，以人民幣2.5兆元退居第二。不過，今年榜單再度因台積電被納入大陸企業計算而引發爭議。

從地區來看，胡潤報告稱，今年廣東以81家保持第一，台灣以63家升至第二。值得注意的是，如果梳理近年中國500強榜單可發現，胡潤中國500強的名單自2020年開始納入台灣企業，此前2019年榜單中並未列入台企。所以台積電、聯發科在2020年開始出現在榜單之中。這引發兩岸輿論界熱議，大陸網友認為台積電的技術與市場並未被中方所擁有，因此入榜略顯尷尬；而台灣輿論則認為，台企因大陸官方政治正確「被強行」納入榜單。

據了解，《2022胡潤中國500 強》上榜門檻比上一年下降人民幣40億元，即 13%，至280億元。500強企業總價值比上一年下降15兆元，即 23%，至51兆元。平均價值比上一年下降280億元，至1,020億元。而從價值下降的數額來看，過去一年下降最多的是騰訊控股、阿里巴巴、台積電和字節跳動。

其中，阿里巴巴價值下跌近1兆，以1.5兆元保持第三。大陸車企比亞迪則新進前十，以7,780億元的價值位列第九。京東集團則退出前十，排在第12 位。

從行業分布來看，工業產品快速上升，成為500強企業的第三大行業。醫療健康和能源仍然是500強企業數量最多的前兩大行業。從價值來看，傳媒娛樂、零售和能源行業的企業總價值最高。胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤指出，從新上榜企業和落榜企業可以看出中國經濟走向的新變化。新上榜企業最多的行業是半導體、醫藥和電子元件，落榜企業最多的行業是生物醫藥、醫藥零售和房地產

台積電 人民幣 房地產

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