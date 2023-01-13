國門重啟後 大陸民眾申請往來港澳台證件簽註增147.6%

大陸國門1月8日重啟，國家移民管理局邊防檢查管理司長劉海濤表示，1月8號以來，大陸居民申辦出入境證件人數共計135.1萬，較政策實施前增長了129.4%。民航局飛行標準司副司長孔繁偉則指出，本周大陸國際客運航班預先飛行計劃數量為563班，通航國家63個，分別恢復至疫情前的6%和87.5%。

劉海濤在大陸國務院聯防聯控機制13日下午舉行的記者會上表示，1月8日起，大陸居民可以旅遊、訪友等事由申辦普通護照以及申請赴香港商務旅遊簽註。8日以來，大陸居民申辦出入境證件人數一共135.1萬，較政策實施前增長了129.4%。

其中，普通護照的申請是35.3萬人，較政策實施前增長89.8%；往來港澳台的證件簽註申請99.8萬，較政策實施前增長了147.6%。

劉海濤指出，與此同時，大陸出入境人員數量也呈現穩步增長。8日到12日，大陸全國移民管理機構日均檢查出入境人員49萬人次，較之前上升了48.9%，為2019年同期的26.2%。

目前大陸日均入境25萬人次，較實施前上升54.7%；日均出境24萬人次，較實施前上升43.3%。入境數量略高於出境數量。劉海濤稱，隨著春節假期臨近，預計口岸將迎來人員出入境高峰。