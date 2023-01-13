為何反制日韓？陸官方：維護大陸公民正當權益

大陸日前針對日本與南韓的大陸旅客入境限制，祭出反制措施，10日宣布停發兩國的短期與普通簽證，對此，大陸官員進一步解釋，這是為了維護大陸公民正當權益，也是為了維護國家之間人員的正常往來，並再次喊話「有關國家」盡早取消對大陸的歧視性措施。

大陸國務院聯防聯控機制13日下午舉行記者會，針對與日韓的入境爭議，大陸外交部領事司司長吳璽表示，大陸一直是根據疫情形勢的發展變化來因時因勢動態調整政策，「我們對所有的國家都是一視同仁的」。

他指出，很遺憾有少數國家枉顧科學和事實，單獨對中國大陸採取入境限制政策，「對此我們當然是不能接受的」。他解釋，大陸對南韓與日本採取的「對等措施」，目的是「為了維護中國公民的正當權益，也是為了維護國家之間人員的正常往來」。

他並再次喊話，希望有關國家能夠盡早取消專門針對中國大陸的歧視性措施，與大陸一道確保雙方的人員往來，確保兩國關係的積極發展。

吳璽還引述新加坡衛生部長王乙康此前指出，大陸入境新加坡被檢出陽性人員數量只占新加坡總體輸入很小的一部分，大概是5%。他表示，「可見，個別國家對我們的指責、對我們的妄加揣測是完全沒有道理的，也是不科學的、沒有依據的」。

事實上，南韓日前已以疫情為由，對大陸公民祭出暫停簽發短期簽證措施，且南韓政府自1月2日起，要求所有自大陸入境的人員抵達後須接受核酸檢測；5日起要求登機前提交核酸或快篩陰性證明。日本則自2022年12月30日起實施對大陸公民入境限制措施，包括一律強制篩檢，陽性有症狀者將被隔離7天，無症狀者隔離5天。

此前據韓聯社、共同社消息，南韓外交部發言人任洙奭12日在記者會上表示，南韓已通過外交渠道就中國大陸對南韓採取入境限制措施一事明確表示遺憾，並申明不應因「防疫之外的其他因素」限制入境的立場。

日本首相岸田文雄則在11日訪問英國倫敦時，對此事表示「單方面實施了讓人覺得是與新冠防疫對策無關的限制，極其遺憾」。他強調已通過外交渠道提出抗議並要求取消該做法。