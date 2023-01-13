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大陸外貿連三跌 去年12月出口跌幅擴大至9.9%

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
大陸對外貿易連三跌，去年12月出口跌幅更達9.9％。圖為山東青島港貨櫃碼頭。新華社
大陸對外貿易連三跌，去年12月出口跌幅更達9.9％。圖為山東青島港貨櫃碼頭。新華社

大陸海關總署13日公布，按美元計，去年12大陸出口3,060.79億美元，年減9.9%；進口2,280.66億美元，年減7.5%。當月貿易順差780億美元。這雖是大陸進出口連續第三個月衰退，但表現優於市場預期。

去年10月，大陸出口年比意外下滑0.3%，進口也下降0.7%。去年11月，大陸外貿表現進一步惡化，出口年減8.7%，進口跌幅更擴大為10.6%。

不過，根據華爾街日報早前對經濟學家的調查，市場原預期去年12月大陸出口將衰退10.5%，進口衰退9.0%。上海界面新聞搜集的七家機構預測中值也顯示，去年12月出口年比將下降11%，進口下降9%。

英大證券研究所所長鄭後成對界面新聞表示，短期內，大陸出口可能會繼續負增長。他預估，2023年中國出口金額累計年比，上半年大概率會持續下探，但下半年可能反彈回升。

在進口方面，招商證券首席宏觀分析師張靜靜表示，目前大陸國內需求仍然偏弱，同時各地新冠疫情接連迎來高峰期，經濟復甦的壓力依然較大。

東方金誠國際信用評估有限公司首席宏觀分析師王青則預期，伴隨國內經濟整體好轉，今年全年大陸進口需求可望出現一定程度回升，進口額可能小幅成長3.0%左右。

疫情 出口值

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