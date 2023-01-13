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去年台灣對大陸出口衰退4.6％ 順差逾1,500億美元

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
根據大陸海關總署統計，去年台灣對大陸出口衰退4.6％。圖為高雄港貨櫃碼頭。記者劉學聖／攝影
根據大陸海關總署統計，去年台灣對大陸出口衰退4.6％。圖為高雄港貨櫃碼頭。記者劉學聖／攝影

根據大陸海關總署公布的數據，2022年中國大陸對台灣出口總額為815.87億美元，年增4.2％；自台灣進口2,380.92億美元，年減4.6％。台灣對大陸享有高達1,565億美元的貿易順差。

若按美元計，2022年全年大陸出口年比增長7.0%，進口增長1.1%，貿易順差8,776億美元。去年兩岸貿易表現不儘弱於大陸整體對外貿易，大陸自台灣進口也繼2019年後再度出現衰退。2019年大陸自台灣進口年減2.6％，但2020年、2021年則都是兩位數的高成長。

大陸國台辦發言人馬曉光在本周三例行記者會上表示，在兩岸同胞共同努力下，兩岸經貿往來克難前行，總體保持穩定。除雙邊貿易外，去年1至11月，大陸新批准台資項目（含經第三地轉投資）5,470個，實際利用台資金額19.2億美元。兩岸產業合作不斷深化，產業鏈供應鏈基本穩固。

此外，2022年共有10家台企在大陸A股上市，目前在大陸上市的台資企業已增至57家。

馬曉光說，新的一年，大陸將繼續致力促進兩岸經濟交流合作、深化兩岸融合發展，完善增進台灣同胞福祉的制度和政策，讓台胞台企更有獲得感和參與民族復興的自豪感。

馬曉光 海關

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