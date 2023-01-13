陸海關總署：去年進出口首次突破190兆元 連續6年居冠

大陸海關總署13日表示，2022年全年大陸的進出口總值，首次突破人民幣42.07兆元（約合台幣190兆元），且連續第六年保持貨物貿易第一大國地位。

據大陸海關總署發言人呂大良13日在記者會上公布的數據，2022年大陸貨物貿易進出口總值人民幣42.07兆元，比2021年增長7.7%。其中，出口23.97兆元（約合台幣108兆元），增長10.5%；進口18.1兆元（約合台幣82兆元），增長4.3%。

呂大良強調，2022年大陸進出口總值首次突破40兆元人民幣關口，在2021年高基數基礎上繼續保持了穩定增長，規模再創歷史新高，連續六年保持世界第一貨物貿易國地位。他並指，根據最新資料測算，當前大陸出口國際市場份額為14.7%，連續14年居全球首位。

從市場上看，2022年大陸對東協、歐盟等主要貿易夥伴的出口都保持「較快增長」；對「一帶一路」沿線國家出口增長20%，拉動整體出口增長6.1%，對非洲、拉丁美洲出口分別增長14.8%、14.1%。

從產品看，2022年工業製品出口增長9.9%，拉動整體出口增長9.4%。勞動密集型產品出口保持較快增長，太陽能電池、鋰電池、電動載人汽車等綠色低碳產品出口增速均超過60%。此外，2022年大陸跨境電商進出口2.11兆元（約合台幣9.5兆元），增長9.8%。其中，出口1.55增長11.7%，進口增長4.9%。

展望2023年的貿易情勢，呂大良指出，當前大陸經濟恢復的基礎尚不牢固，外部環境動盪不安，世界經濟下行的壓力不斷加大，外貿發展面臨的困難挑戰仍然較多。

呂大良說，「正視這些困難挑戰的同時，也要看到我國經濟韌性強、潛力大、活力足，長期向好的基本面依然不變，今年經濟有望總體回升，要更加堅定推動外貿穩規模、優結構的信心」。