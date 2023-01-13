大陸「有妖氣」的兔年郵票 發行不到一周搶購一空

中國郵政1月5日將發行《癸卯年》特種郵票一套兩枚，分別為「癸卯寄福」與「共圓共生」。其中面值人民1.2元的「癸卯寄福」，藍色紅眼、造型詭異的兔子，被許多大陸網友吐槽「有妖氣」，但卻意外受到歡迎。

天貓「中國集郵總公司旗艦店」12日公告：「感謝網友們對兔年郵品的喜愛，針對大家反應一票難求的問題，正在緊急調撥生肖兔郵品。」

中國日報網報導，大陸民眾對兔年郵票的熱情完全出乎官方意料之外。去年「雙12」期間，中國集郵總公司和往年一樣提前在旗艦店進行預售，沒想到很快就被搶訂一空。1月5日兔年郵票正式發行當天，店內的生肖兔郵品也很快就賣到斷貨。

報導稱，官方渠道供不應求，導致今年兔年郵票在二級市場身價陡增，如：16枚的兔票大版，面值人民幣38.4元，但在交易平台的價格已經超過人民幣140元，溢價超過300%，而且「銷售火爆」。

大陸兔年郵票是由高齡99歲的藝術大師黃永玉執筆繪製。對於網友們邊吐槽邊搶購，黃永玉在接受媒體訪問時表示，畫個兔子郵票是開心的事，畫出來讓大家高興，祝賀大家新年快樂。

據中國郵政報報導，兔年郵票第一枚名為「癸卯寄福」，用別出心裁的藍色描繪一隻右手執筆、左手持信的睿智卯兔，仿佛在向人們傳遞著新春的美好祝福；第二枚郵票名為「同圓共生」，描繪了三隻兔子首尾相接、奔騰不息的場景，展現了生命的靈動、生機與溫情。報導形容，黃永玉筆下的卯兔，「童稚、熱烈、奔放、自由」。

不過，「癸卯寄福」裡的藍色紅眼兔子在大陸網上引發不少討論。有網友稱：「中國郵政這是認真的嗎？怎麼看都透露著強烈的妖氣啊！」但也有不少網友認為，這個畫風「很酷」。

公開資料顯示，1924年出生的黃永玉系中國畫院院士，中央美術學院教授，曾任版畫系主任，中國美術家協會會員。根據百度百科上的介紹，黃永玉受過小學和不完整初級中學教育。因家境貧苦，12歲就外出謀生，流落到安徽、福建山區小瓷作坊做童工，後來輾轉到上海、台灣和香港。14歲開始發表作品。

在中共發動「四清運動」、文化大革命時期，黃永玉都曾因文章與作品遭到批鬥。由於其畫風、個性獨樹一格，因此黃永玉除被譽為藝術大師，不少人也稱他為「鬼才畫家」、「老頑童」。