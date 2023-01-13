春節送暖 山西煤不停產

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
大陸的能源大省山西當局稱，春節期間保供不停歇。圖為山西鐵路日均運煤195.6萬噸，全力保障能源供應。（新華社）
大陸的能源大省山西當局稱，春節期間保供不停歇。圖為山西鐵路日均運煤195.6萬噸，全力保障能源供應。（新華社）

未來幾天，中國大陸大部地區將出現寒潮雨雪天氣。時處寒冬，能源大省山西新年伊始聚焦保供。春節期間，山西不停工、不停產，確保民眾溫暖過冬。

中新社報導，10日，履新不久的山西省代省長金湘軍就在山西省能源局調度能源保供。他表示，山西將加快釋放煤炭先進產能，落實產能核增支持政策，依法依規有序推進煤炭資源接續配置，加大煤礦智能化建設力度，提升煤炭生產效率，同時確保電力和天然氣安全穩定供應。

山西省能源局11日表示，當前正處於疫情防控平穩轉段和迎峰度冬用能高峰期。山西將在確保安全的前提下繼續發力，保證煤炭增產保供不斷檔，春節期間不停工、不停產。 　　

在山西省能源局制定的《關於做好迎峰度冬煤炭增產保供工作有關事項的通知》中，山西煤企將調整優化內部疫情防控方案，確保生產秩序平穩，統籌抓好疫情防控和增產保供。 　　

針對氣象災害對能源保供潛在的威脅，山西將密切掌握災害天氣變化，完善節日期間預警聯動機制，落實保供保暢措施，確保正常生產秩序，及時協調解決煤企生產存在的問題，確保日產量穩定在合理水平。

同時，山西主力煤企有序分解能源保供任務。

日前，山西晉能控股集團董事長李國彪透露，去年兌現電煤中長期合約1.62億噸，比上年增加7512萬噸。

在煤炭產業領域，晉能控股集團去年全力加快12座在建礦井建設，3座礦井實現聯合試運轉，32座礦井加快產能核增，同時建成塔山、同忻、石港等6座智能化礦井以及72個智能化採掘工作面。

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