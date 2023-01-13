陸規模以上工業 去年增長3.6%

大陸工業和信息化部預計，2022年全年，大陸規模以上工業增加值同比增長3.6%，其中製造業增加值增長3.1%左右；製造業增加值佔GDP比重為28%，比上年提高0.5個百分點。

中新社報導，1月11日，大陸全國工業和信息化工作會議在北京召開。據大陸工信部官方網站，該會議指出，2022年工業經濟總體回穩向好，較好完成了全年重點工作任務。國防科技工業、煙草行業保持較快增長。

大陸去年在重點領域創新取得新突破。C919大型客機實現全球首架交付，大陸國產10萬噸級大型漁業養殖工船成功交付，腹腔鏡手術機器人等高端醫療裝備填補大陸國內空白，國產四人雪車等冰雪裝備實現零的突破，關鍵材料應用水平不斷提升，大陸太空站全面建成，第三艘航母福建艦下水。

大陸製造業高端化智能化綠色化發展步伐加快。2022年前11月，高技術製造業增加值同比增長8%，裝備製造業增加值增長6.2%。預計新能源汽車產銷量突破650萬輛，整車出口創歷史新高。大陸國內光伏（太陽能）新增和累計裝機容量連續多年居全球首位。傳統產業加快改造提升，智能製造應用規模和水平進入全球領先行列。

2022年，大陸產業鏈供應鏈韌性和安全水平持續提升。協同推進受疫情影響企業復工達產取得顯著成效，戰略性礦產資源保障得到加強，新冠疫苗、藥物等重點醫療物資供應保障有力有效。重點產業鏈強鏈補鏈有序開展，實施一批產業基礎再造工程項目。創建了45個國家級先進製造業集群。

會議披露，2022年大陸累計培育專精特新中小企業7萬多家、小巨人企業8997家、製造業單項冠軍企業1186家。加力協助中小微企業紓困解難，涉企違規收費專項整治行動、防範和化解拖欠中小企業帳款專項行動成效明顯。