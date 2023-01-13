陸規模以上工業 去年增長3.6%

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

大陸工業和信息化部預計，2022年全年，大陸規模以上工業增加值同比增長3.6%，其中製造業增加值增長3.1%左右；製造業增加值佔GDP比重為28%，比上年提高0.5個百分點。

中新社報導，1月11日，大陸全國工業和信息化工作會議在北京召開。據大陸工信部官方網站，該會議指出，2022年工業經濟總體回穩向好，較好完成了全年重點工作任務。國防科技工業、煙草行業保持較快增長。

大陸去年在重點領域創新取得新突破。C919大型客機實現全球首架交付，大陸國產10萬噸級大型漁業養殖工船成功交付，腹腔鏡手術機器人等高端醫療裝備填補大陸國內空白，國產四人雪車等冰雪裝備實現零的突破，關鍵材料應用水平不斷提升，大陸太空站全面建成，第三艘航母福建艦下水。

大陸製造業高端化智能化綠色化發展步伐加快。2022年前11月，高技術製造業增加值同比增長8%，裝備製造業增加值增長6.2%。預計新能源汽車產銷量突破650萬輛，整車出口創歷史新高。大陸國內光伏（太陽能）新增和累計裝機容量連續多年居全球首位。傳統產業加快改造提升，智能製造應用規模和水平進入全球領先行列。

2022年，大陸產業鏈供應鏈韌性和安全水平持續提升。協同推進受疫情影響企業復工達產取得顯著成效，戰略性礦產資源保障得到加強，新冠疫苗、藥物等重點醫療物資供應保障有力有效。重點產業鏈強鏈補鏈有序開展，實施一批產業基礎再造工程項目。創建了45個國家級先進製造業集群。

會議披露，2022年大陸累計培育專精特新中小企業7萬多家、小巨人企業8997家、製造業單項冠軍企業1186家。加力協助中小微企業紓困解難，涉企違規收費專項整治行動、防範和化解拖欠中小企業帳款專項行動成效明顯。

高端 新冠疫苗

延伸閱讀

陸專家：大陸新冠小分子藥物正進行臨床試驗

香港不再為非本地居民免費接種COVID-19疫苗

陸委會盼大陸疫情趨緩 新的一年兩岸平安如意

陸方稱已向我方提出增加兩岸直航航點 陸委會：沒收到

相關新聞

陸新能源車 今年要賣千萬輛

中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉表示，若2023年沒有黑天鵝、灰犀牛等意外的話，大陸新能源汽車銷量可保持30%-40%的增速，預估今年可能接近1,000萬輛，大陸可能是全球第一個新能源汽車年銷量進入千萬級的市場。

疫情後物價補貼 陸已發375億

大陸國家發改委價格司副司長周伴學12日在北京透露，2020年以來，大陸各地累計發放物價補貼約375億元（人民幣，下同），...

陸物價高漲 全年CPI增2%

大陸國家統計局昨（12）日發布2022年12月物價指數，消費者物價（CPI）年漲1.8%，較11月擴大0.2個百分點，符...

2022年陸收購糧食 約8千億斤

大陸「全國糧食和物資儲備工作會議」11日在北京召開。據悉，2022年，大陸糧食收購工作進展順利，預計全年各類糧食企業累計...

2022年福建GDP 破5兆人民幣

在躋身「GDP 4兆元俱樂部」之後，福建經濟繼續穩步增長。在11日於福州啟幕的福建省十四屆人大一次會議上，福建省省長趙龍...

河北加強京津冀協同治理

河北省第十四屆人民代表大會第一次會議11日在石家莊開幕，省長王正譜作政府工作報告。報告指出，今後五年是加快建設經濟強省、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。