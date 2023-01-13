投資2000億 加速雄安新區建設

中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉表示，若2023年沒有黑天鵝、灰犀牛等意外的話，大陸新能源汽車銷量可保持30%-40%的增速，預估今年可能接近1,000萬輛，大陸可能是全球第一個新能源汽車年銷量進入千萬級的市場。

2023-01-13 00:19