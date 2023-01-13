投資2000億 加速雄安新區建設
過去一年來，雄安新區建設提速。今年，河北將高標準高質量推進雄安新區建設，年內完成投資2000億元（人民幣，下同）以上。
中新社報導，2022年，雄安新區建設提速。制定承接北京非首都功能疏解「1+10」政策體系，中國星網、中國中化、中國華能總部開工建設，4所大學和2家醫院選址落位，20多家大陸央企子公司註册落地。啟動區等重點片區加快建設，雄商、雄忻高鐵正式開工。生態環境持續改善，青頭潛鴨等珍稀鳥類在白洋澱棲息繁育。
5年來，雄安新區「1+4+26」規劃體系編制實施，重點片區和重點工程建設扎實推進，城市框架全面拉開；首批疏解學校、醫院有序落地，140多家央企機構於新區註册；白洋澱水質持續提升，千年秀林綠意盎然，雄安壯美畫卷徐徐鋪展。
王正譜表示，河北將高標準高質量建設雄安新區，積極承接北京非首都功能疏解，打造貫徹新發展理念的創新發展示範區。
報告指出，2023年，河北將抓好啟動區、起步區和重點片區建設，加快R1線、雄商高鐵等重大工程建設進度，年內完成投資2000億元以上。全面落實中央疏解清單，推動4家央企總部、4所大學、2所醫院加快建設，爭取30家央企二三級子公司落戶新區。
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