聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情後物價補貼 陸已發375億

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
大陸當局在去年發放物價補貼約人民幣65億元，惠及困難民眾約2億人次。（新華社）
大陸當局在去年發放物價補貼約人民幣65億元，惠及困難民眾約2億人次。（新華社）

大陸國家發改委價格司副司長周伴學12日在北京透露，2020年以來，大陸各地累計發放物價補貼約375億元（人民幣，下同），惠及困難民眾7.3億人次；其中2022年發放物價補貼約65億元，惠及困難民眾約2億人次，對緩解物價上漲影響、保障困難民眾基本生活發揮了積極作用。

中新社報導，周伴學當天在發改委舉行的記者會上表示，近年來，發改委會同有關部門多次完善價格補貼聯動機制，堅決兜住兜牢民生底線。

在城鄉低保對象、特困人員、領取失業保險金人員等7類群體基礎上，進一步將領取失業補助金人員和低保邊緣人口階段性納入價格補貼聯動機制保障範圍，目前總共覆蓋困難民眾約6700萬人。部分地區結合當地實際情況，進一步擴大了保障範圍。

保障範圍不斷擴大的同時，價格補貼聯動機制啟動條件也持續優化。官方將啟動條件中的居民消費價格指數（CPI）單月同比漲幅由3.5%階段性降低為3%。

目前，滿足CPI單月同比漲幅達到3%或CPI中食品價格同比漲幅達到6%中的任一條件，即啟動價格補貼聯動機制。部分地區結合當地實際情況，進一步降低了啟動條件。 　　

周伴學還表示，補貼標準實現穩步提高。物價補貼發放標準與城鄉低保標準掛鈎，各地根據城鄉低保標準調整和物價上漲情況，及時提高補貼標準。

部分地區結合當地實際情況，發放了一次性補貼。物價補貼發放時限則由早期「按月計算、按季發放」縮短至當前「按月計算、當月發放」，在相關物價指數公布當月發放到位，讓困難民眾盡早拿到物價補貼。

資金保障方面，周伴學介紹，目前各地價格補貼聯動機制均明確了物價補貼資金來源。同時，大陸的中央財政每年對各地困難民眾救助和撫恤優待工作給予適當支持。通過有力資金保障，能够確保物價補貼足額發放到位。

難民 CPI 失業

延伸閱讀

通膨連六月趨緩美股卻漲不動？因這顧慮未消

陸專家：大陸新冠小分子藥物正進行臨床試驗

陸方稱已向我方提出增加兩岸直航航點 陸委會：沒收到

不確定感增強 大陸去年居民存款猛增80兆元創歷史新高

相關新聞

陸新能源車 今年要賣千萬輛

中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉表示，若2023年沒有黑天鵝、灰犀牛等意外的話，大陸新能源汽車銷量可保持30%-40%的增速，預估今年可能接近1,000萬輛，大陸可能是全球第一個新能源汽車年銷量進入千萬級的市場。

疫情後物價補貼 陸已發375億

大陸國家發改委價格司副司長周伴學12日在北京透露，2020年以來，大陸各地累計發放物價補貼約375億元（人民幣，下同），...

陸物價高漲 全年CPI增2%

大陸國家統計局昨（12）日發布2022年12月物價指數，消費者物價（CPI）年漲1.8%，較11月擴大0.2個百分點，符...

2022年陸收購糧食 約8千億斤

大陸「全國糧食和物資儲備工作會議」11日在北京召開。據悉，2022年，大陸糧食收購工作進展順利，預計全年各類糧食企業累計...

2022年福建GDP 破5兆人民幣

在躋身「GDP 4兆元俱樂部」之後，福建經濟繼續穩步增長。在11日於福州啟幕的福建省十四屆人大一次會議上，福建省省長趙龍...

河北加強京津冀協同治理

河北省第十四屆人民代表大會第一次會議11日在石家莊開幕，省長王正譜作政府工作報告。報告指出，今後五年是加快建設經濟強省、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。