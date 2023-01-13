河北加強京津冀協同治理

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

河北省第十四屆人民代表大會第一次會議11日在石家莊開幕，省長王正譜作政府工作報告。報告指出，今後五年是加快建設經濟強省、美麗河北的關鍵時期，河北將推動京津冀協同發展向深度廣度拓展，深化重點領域合作，形成環繞北京的一體化發展示範區。

中新社報導，王正譜表示，過去五年，河北緊緊扭住承接北京非首都功能疏解「牛鼻子」，在對接京津、服務京津中加快發展。三區一基地（大陸全國現代商貿物流重要基地、產業轉型升級試驗區、新型城鎮化與城鄉統籌示範區、京津冀生態環境支撐區）建設取得積極進展，京津冀協同發展中期目標順利實現。京張高鐵、京雄城際建成投用，京秦高速全線貫通，京津冀交通一體化格局基本成型；承接京津轉入基本單位超3萬個，一批產業轉移項目建成投產；大陸首都兩區（首都水源涵養功能區和生態環境支撐區）建設成效明顯，生態屏障更加堅固。

報告指出，今後五年，河北將推動京津冀協同發展向深度與廣度拓展，深化交通、生態環保、產業等重點領域合作，打造大陸全國現代商貿物流重要基地，發展康養產業和養老服務業，建設農產品供應基地和精深加工項目，形成環繞北京的一體化發展示範區，加快建設交通強省、物流強省和樂享河北。 　　

2023年，河北將積極承接京津產業轉移，抓好曹妃甸區、渤海新區、北戴河生命健康產業創新示範區等重點平台建設，推動一批疏解項目落地，廊坊臨空經濟區完成投資360億元人民幣以上。加快石衡滄港城際、承平高速等項目建設，力促津興城際建成通車。同時，加強京津冀生態環境協同治理。

北京

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