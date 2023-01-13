重慶雲洽談 瞄準東協市場

根據重慶市貿促會消息，為助重慶企業加強與東協國家的經貿交流和務實合作，重慶市貿促會在線舉辦「中國（重慶）—東協國家農產品及農用機械採購雲洽會」，相關企業簽署部分採購協議，達成部分合作意向。

中新社報導，本次洽談會邀請了來自印尼、馬來西亞、泰國、越南的33家採購商與重慶36家農產品和農用機械企業開展線上對接洽談。採購涉及檸檬、柑橘、茶葉、柚子、農機等品類。

經過對接洽談，泰國巨通機械發展公司和重慶展熊機械製造有限公司，印尼柑橘百貨公司與重慶匯達檸檬科技集團簽署了採購意向協議。泰國—俄羅斯水果聯合公司計劃從重慶採購2個集裝箱的鮮果檸檬產品試單。馬來西亞製造商聯合會考慮赴渝或請渝企赴馬進一步洽談農機合作。印尼農業發展平台計劃在印尼設立中國農機中心方便貿易往來。

參會企業馬來西亞全球科技創新平台首席運營官李振升說，馬來西亞是農業大國，中國大陸成熟且先進的農業科技。他認為，智能化農業將是馬來西亞與重慶合作交流學習的方向之一。