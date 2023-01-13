廣州服務業開放 招攬外商投資

廣州市政府11日舉行記者會，公布廣州市服務業擴大開放綜合試點總體方案，共有130項試點任務，當中提出多項外商投資貿易便利措施。

中新社報導，該方案聚焦廣州產業優勢，在科技服務、專業服務、批發和零售服務等13個服務業重點行業領域制訂了57項開放任務。

在產業開放方面，方案提出多項外商投資貿易便利措施，如支持符合條件的跨國公司依法合規設立外商獨資財務公司；開展本外幣合一的銀行結算帳戶體系試點；向外資開放大陸國內互聯網虛擬專用網業務等。

在民生服務方面，方案支持在廣州市設立並符合有關條件的外商投資旅行社從事除台灣地區以外的境旅遊業務；允許有條件的公立醫院設立國際醫療部；允許外商捐資舉辦非營利性養老機構；支持廣州市屬職業院校和培訓機構引進境外職業技能培訓和課程體系，支持與境外職業教育機構合作辦學。

方案還對優化服務業發展機制提出14項試點任務。其中包括：優化港澳醫師轉大陸醫師資格認定手續，為港澳醫療機構和港澳醫師來穗辦醫、行醫提供便利；放寬外商設立投資性公司申請條件；取消對外國投資者在大陸境內已設立外商投資企業的數量要求等。

方案就加強服務業發展的要素保障提出18項開放措施，包括在合規前提下，為境外人才出入境及生活就業作出便利安排，優化相關證件審發程序；允許外籍人才通過以才薦才等推薦方式申請在大陸永久居留等。 此外，方案中涉及制度創新事項38條，將著力破除市場准入限制。