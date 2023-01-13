2022年陸收購糧食 約8千億斤
大陸「全國糧食和物資儲備工作會議」11日在北京召開。據悉，2022年，大陸糧食收購工作進展順利，預計全年各類糧食企業累計收購8000億斤（約4000億公斤）左右。
中新社報導，會議指出，2022年，大陸有關部門加強糧食收購統籌組織，糧食收購工作進展順利。預計全年各類糧食企業累計收購8000億斤左右，與近年來平均水平相當，在保護種糧農民利益、促進糧食高效流通、維護市場平穩運行等方面發揮了重要作用。
大陸國家糧食和物資儲備局相關負責人表示，當前，大陸秋糧收購處於高峰期，進展總體平穩有序。
截至1月5日，主產區各類糧食企業累計收購秋糧2324億斤，同比基本持平，其中，中晚籼稻499億斤、粳稻632億斤、玉米1152億斤、大豆40億斤。從區域看，目前南方中晚籼稻旺季收購進入收尾階段，收購進度已過九成；東北、華北正在集中上量，東北粳稻收購進度近八成、玉米超四成；華北地區玉米收購進度超四成。從價格看，主產區中晚籼稻、粳稻收購均價同比每斤均提高3分錢（人民幣，下同）左右，優質優價特徵明顯，玉米同比提高1毛錢以上，農民普遍反映收益不錯。
據瞭解，為保護種糧農民利益，大陸有關部門先後批覆江蘇、安徽、河南、湖北、黑龍江五省啟動中晚稻最低收購價執行預案，共安排最低收購價收儲庫點790多個、倉容560多億斤，完全能够滿足收購需要。據統計，截至目前，五省已累計收購最低收購價中晚稻180多億斤。
隨著春節臨近，糧油消費將進入旺季，為確保糧油市場平穩運行，日前，大陸發展改革委、國家糧食和物資儲備局聯合印發通知，對做好2023年兩節、兩會期間糧油市場保供穩價工作作出安排部署。
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