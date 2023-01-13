2022年陸收購糧食 約8千億斤

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
2022年中國大陸各類糧食企業預計累計收購約8000億斤糧食。圖為在四川省崇州市道明鎮新華村，村民在田裏收割水稻。（新華社）
2022年中國大陸各類糧食企業預計累計收購約8000億斤糧食。圖為在四川省崇州市道明鎮新華村，村民在田裏收割水稻。（新華社）

大陸「全國糧食和物資儲備工作會議」11日在北京召開。據悉，2022年，大陸糧食收購工作進展順利，預計全年各類糧食企業累計收購8000億斤（約4000億公斤）左右。

中新社報導，會議指出，2022年，大陸有關部門加強糧食收購統籌組織，糧食收購工作進展順利。預計全年各類糧食企業累計收購8000億斤左右，與近年來平均水平相當，在保護種糧農民利益、促進糧食高效流通、維護市場平穩運行等方面發揮了重要作用。

大陸國家糧食和物資儲備局相關負責人表示，當前，大陸秋糧收購處於高峰期，進展總體平穩有序。

截至1月5日，主產區各類糧食企業累計收購秋糧2324億斤，同比基本持平，其中，中晚籼稻499億斤、粳稻632億斤、玉米1152億斤、大豆40億斤。從區域看，目前南方中晚籼稻旺季收購進入收尾階段，收購進度已過九成；東北、華北正在集中上量，東北粳稻收購進度近八成、玉米超四成；華北地區玉米收購進度超四成。從價格看，主產區中晚籼稻、粳稻收購均價同比每斤均提高3分錢（人民幣，下同）左右，優質優價特徵明顯，玉米同比提高1毛錢以上，農民普遍反映收益不錯。 　　

據瞭解，為保護種糧農民利益，大陸有關部門先後批覆江蘇、安徽、河南、湖北、黑龍江五省啟動中晚稻最低收購價執行預案，共安排最低收購價收儲庫點790多個、倉容560多億斤，完全能够滿足收購需要。據統計，截至目前，五省已累計收購最低收購價中晚稻180多億斤。 　　

隨著春節臨近，糧油消費將進入旺季，為確保糧油市場平穩運行，日前，大陸發展改革委、國家糧食和物資儲備局聯合印發通知，對做好2023年兩節、兩會期間糧油市場保供穩價工作作出安排部署。

農民 北京

延伸閱讀

陸智庫估2023年大陸經濟呈倒U形增長 全年約6％

陸專家：大陸新冠小分子藥物正進行臨床試驗

陸方稱已向我方提出增加兩岸直航航點 陸委會：沒收到

不確定感增強 大陸去年居民存款猛增80兆元創歷史新高

相關新聞

陸新能源車 今年要賣千萬輛

中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉表示，若2023年沒有黑天鵝、灰犀牛等意外的話，大陸新能源汽車銷量可保持30%-40%的增速，預估今年可能接近1,000萬輛，大陸可能是全球第一個新能源汽車年銷量進入千萬級的市場。

疫情後物價補貼 陸已發375億

大陸國家發改委價格司副司長周伴學12日在北京透露，2020年以來，大陸各地累計發放物價補貼約375億元（人民幣，下同），...

陸物價高漲 全年CPI增2%

大陸國家統計局昨（12）日發布2022年12月物價指數，消費者物價（CPI）年漲1.8%，較11月擴大0.2個百分點，符...

2022年陸收購糧食 約8千億斤

大陸「全國糧食和物資儲備工作會議」11日在北京召開。據悉，2022年，大陸糧食收購工作進展順利，預計全年各類糧食企業累計...

2022年福建GDP 破5兆人民幣

在躋身「GDP 4兆元俱樂部」之後，福建經濟繼續穩步增長。在11日於福州啟幕的福建省十四屆人大一次會議上，福建省省長趙龍...

河北加強京津冀協同治理

河北省第十四屆人民代表大會第一次會議11日在石家莊開幕，省長王正譜作政府工作報告。報告指出，今後五年是加快建設經濟強省、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。