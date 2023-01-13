2022年福建GDP 破5兆人民幣

在躋身「GDP 4兆元俱樂部」之後，福建經濟繼續穩步增長。在11日於福州啟幕的福建省十四屆人大一次會議上，福建省省長趙龍作政府工作報告時稱，初步預計，2022年地區生產總值突破5兆元（人民幣，下同）。

中新社報導，近年來，福建經濟持續加快發展，GDP在2008年、2012年、2017年、2019年分別躍上1兆元、2兆元、3兆元、4兆元台階。

福建省社會科學院副院長黃茂興分析指出，福建GDP的持續增長源於多區相加的優勢加快釋放。近年來，大陸「21世紀海上絲綢之路」核心區、自由貿易試驗區、福廈泉國家自主創新示範區、國家生態文明試驗區、福州新區相繼落地福建，讓福建成為中國大陸優惠政策落地最多、最集中的省份之一。

黃茂興認為，面對疫情反覆、國際局勢變化和自然災害等超預期因素影響，福建全力以赴保主體穩就業、擴內需穩外貿、保暢通穩供應，經濟發展呈現穩中向好態勢。

2022年，福建發布實施一籃子紓困支持措施，退減降緩稅費1150億元；新增400億元紓困專項貸款，設立各50億元額度的製造業中小微企業、紡織鞋服產業紓困融資支持專項，惠及企業1.83萬家。

同時，福建推動產業轉型升級，支柱產業持續提升，總投資420億元的中沙古雷乙烯項目開工建設，廈門天馬AMOLED項目點亮投產；傳統產業數位化轉型、智能化改造提速，投入4584億元實施省重點技改項目1442項。

此外，高技術產業增加值增長19%左右，寧德市動力電池集群列入國家先進製造業集群，全球單機容量最大的16兆瓦海上風電機組建成下線。

數位、海洋、綠色、文旅「四大經濟」也展開了加快培育，夯實了福建經濟發展的底座。去年，福建新增5G基地台2.1萬個，數位經濟增加值達2.6兆元；開展100萬千瓦海上風電市場化競爭配置試點，首台套漁旅融合深海養殖裝備「閩投1號」建成投產；「電動福建」三年行動計劃順利完成，在大陸率先開展內河船舶綠色智能發展試點，大陸首座標準化「光儲充檢智能超充站」建成投用。

去年，福建外資外貿量穩質升，實際使用外資增長7%；發布高質量實施《區域全面經濟夥伴關係協定》的32條措施，簽發原產地證書2.57萬份，貨值103.7億元。