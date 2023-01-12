陸專家：大陸新冠小分子藥物正進行臨床試驗

美國輝瑞小分子口服藥Paxlovid未能納入大陸全國醫保後，大陸醫學專家透露，大陸國產的小分子藥物正在進行臨床試驗，若結果有效，預計將盡快獲批上市，填補目前的大量需求。

據中新社報導，北京大學第一醫院感染疾病科主任王貴強11日透露，大陸國產小分子藥物正在進行臨床試驗，並說相信隨著研發推進，越來越多相關藥品將上市滿足臨床需求。

王貴強指出，抗病毒治療是綜合治療的重要組成部分，其中小分子藥口服最大的優勢是方便可以在社區家庭門診使用，目前需求量確實很大。

他提醒，小分子口服抗病毒藥一般在感染後五天內使用最好，五天後使用效果並不好。同時，應對重症高風險人群即老年人、有基礎病、沒有打疫苗等人群優先使用，可以降低重症風險，而一般人群感染後使用價值並不大。

在大陸公佈的第十版冠病診療方案中，抗病毒治療包括Paxlovid、阿茲夫定片、莫那比拉韋膠囊（Molnupiravir），單克隆抗體、靜脈注射新冠病人免疫球蛋白、康復者恢復期血漿等。

另一方面，中國國藥集團總裁劉勇星期三接受媒體採訪時透露，由國藥集團代理的默沙東公司冠病口服藥莫那比拉韋已經通過了首次進口的藥品檢驗，預計13日可在大陸國內首發。據此前報導，首批莫那比拉韋藥品數量為幾十萬盒。