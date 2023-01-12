陸方稱已向我方提出增加兩岸直航航點 陸委會：沒收到

兩岸在防控措施上都已步入後疫情時代，先前因為疫情而絕大多數遭中斷的兩岸直航航點與航班，何時能夠恢復也受矚目。不過對於大陸國台辦指已經向我方提出兩岸增班增點一事，陸委會則回應稱沒有收到，呼籲陸方加強內部橫向聯繫。

陸委會12日下午舉行記者會，副主委邱垂正表示，目前中國大陸4個空運直航航點，雙方航空公司每周共可飛行200班，陸方近期取消對4個航點航班管控措施，航空公司可依據實際旅運需求申請增加航班數。

至於增加航點一事，邱垂正指出，陸方昨天表示大陸方面一直希望增加航點並已經向台灣方面提出，「我們民航局的了解，我方並未收到相關訊息，也希望陸方相關機關可以強化內部橫向聯繫，以避免不必要誤會，共同為兩岸良性互動努力」。

據公開資料顯示，兩岸空運直航的部分，原先我方開放10個航點、中國大陸方面開放61個航點，雙方每週共飛890個往返班次。但2020年疫情爆發後，疫情指揮中心宣布自當年2月10日起限縮兩岸航空客運直航大陸航點，目前大陸僅剩4個城市航點直航台灣，分別為北京首都機場、上海浦東機場、廈門高崎機場以及成都雙流機場。

此外，對於指揮中心近日表示已向大陸表達願意協助，但國台辦發言人馬曉光卻說大陸窗口沒收到。對此邱垂正則回應指出，有關陸方稱「兩岸醫藥衛生合作協議」陸方的窗口沒有收到我方表達協助意願的訊息，我方中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥已澄清說明有傳送EMAIL與打電話確認陸方收到。

邱垂正提及，至於國台辦為何沒有掌握相關動態，「我方不願揣測，但也呼籲國台辦可強化內部橫向聯繫，發揮兩岸正向互動積極功能」。