中汽協：如Q1汽車銷量下降 陸購車優惠政策有望延續

中汽協副秘書長陳士華12日在記者會上表示，隨著上游成本的下降，新能源汽車價格會趨於平穩，一些產量較高的企業甚至會降價。此外，如果第1季汽車銷量下滑比較嚴重，相關部門會考慮延續燃油車購置稅減半的政策。

陳士華指出，儘管產量高的企業有可能會降價，但產量較低的企業降價的可能性不大，因為研發成本和製造成本都非常高。企業不可能無序競爭，要保證產業的健康發展。

陳士華提及，燃油車購置稅減半政策自去年6月出台以來，對汽車市場的促進作用非常大，行業呼籲購置稅減半政策能夠在2023年延續。如果今年第1季汽車銷量不佳，政策有望獲得延續。

事實上，長安汽車董事長朱華榮曾在2022世界新能源汽車大會上建議相關部門重視今年年底到期的燃油車購置稅減半政策的平穩過渡。他說，短期來看，燃油車購置稅減免政策去年年底結束，2023年第1季汽車行業的銷量大概率出現30%-40%的大幅度下滑，對經濟穩定不利，他建議應該將購置稅減半政策延續到第1季，到第2、3季再減半，第4季再全面恢復燃油車購置稅徵收。

中汽協副總工程師許海東表示，目前大陸新能源汽車製造企業普遍沒有實現盈利是現實，但新能源和智慧網路是未來汽車行業的發展方向。「企業如果不轉型，未來就不要在這個行業幹。」相關車企能夠達到10萬輛甚至更多的銷量，就有可能盈利，特斯拉就是在全球銷量超過40萬輛後開始盈利的。未來，隨著上游價格回落，新能源汽車價格一定會下來，新能源車企也會盡快實現盈利。