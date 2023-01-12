長安汽車原總經理任小鵬CEO？小鵬：歡迎各界優秀人才

2023年大陸新能源車市場競爭激烈，車企也在求新求變。綜合陸媒報導，有消息指出，大陸長城汽車原總經理王鳳英，將接替何小鵬出任大陸「造車新勢力」小鵬汽車執行長。如果該消息為真，意味新勢力車企將引進傳統車企執行長。對於該傳聞，小鵬汽車回應，「小鵬去年下半年啟動組織調整，目前初見成效。調整仍在進行中，歡迎各界優秀人才加入小鵬。如有進一步訊息，會及時與大家分享。」; 長城汽車方面表示，未收到相關消息。

雖然小鵬官方並未給出明確回覆，但也並未否認王鳳英將接替何小鵬出任小鵬汽車執行長一事。且官方回覆透露出了較為積極的信號，意味著人事調動的可能性很高。

王鳳英是叱吒大陸汽車企業的風雲人物之一，在長城汽車是僅次於董事長魏建軍的「二號人物」。但王鳳英去年辭去了總經理職務。據去年7月24日長城汽車公告顯示，公司董事會收到公司總經理王鳳英女士的書面辭職報告，王鳳英女士因工作調整申請辭去公司總經理職務，王鳳英女士將繼續在公司從事戰略管理相關工作。

在辭去長城總經理職務後，王鳳英就顯得低調。據鈦媒體報導，有內部知情人士透露，王鳳英目前仍在進行汽車諮詢項目，沒有聽說前往小鵬汽車擔任執行長。

另一方面，小鵬汽車近期也宣告要進行組織調整。去年10月，據36氪報導，小鵬汽車董事長兼執行長何小鵬主持多場公司管理層會議，並在10月21日晚發布全員郵件稱，要進行全面組織架構調整，包括成立戰略、產品規劃、技術規劃、產銷、OTA五大委員會，建立三個產品平台矩陣，確保以客戶和市場導向為主，端到端地負責產品（含服務產品）全業務閉環。