大陸涉台學者稱 賴清德：是一個「難以打交道者」

副總統賴清德可望當選民進黨主席，大陸知名涉台學者、中國和平統一促進會學習與研究委員會副主任周志懷指出，接任黨主席後，賴清德參加2024大選的態勢已趨明朗。周志懷稱，賴清德若真想建立一個有效的兩岸互動模式，「當然是有機會的，漸進式調整就是一個方向」。如改變與大陸互動時暗含台獨傾向的一些稱謂、凍結台獨黨綱、承認「九二共識」等。

環球時報12日刊登周志懷的文章指出，在兩岸政策立場上，賴清德過去一再以囂張言論挑釁大陸、升高兩岸對立，雖然最近提出以「和平保台」取代「抗中保台」，但民進黨在其執掌下會否觸碰大陸紅線、危及台海和平，仍需高度警惕。

周志懷表示，賴清德既然要拚2024年大位，就得在兩岸政策問題上「說清楚，講明白」。擺在他面前的有兩條路：一是心不甘情不願地被迫改變。有論者認為，賴清德為瞄準2024年已經有步驟地對兩岸論述進行調整，修正方向是向中間靠，如他和民進黨內一些「天王」提出將「抗中保台」修正為「和平保台」；另一條路是繼續頑固堅持台獨立場。

周志懷認為，賴清德最近仍在不同場合聲稱要延續蔡總統提出的「四個堅持」，持續以「和平、對等、民主、對話」的方式處理兩岸問題，這預示著賴清德的台獨立場不會輕易改變。

他指出，賴清德的危險還在於，為爭取台獨及深綠支持而將自己與台獨越綁越緊，結果自縛手腳，難以解套。他甚至可能會在追隨者面前把自己打扮成台獨殉道者，以便讓台獨基本教義派對其充滿期待。

周志懷稱，「賴清德的不按牌理出牌也增加了他的不可預測性」。從他「從來沒有意願」到突然宣布參加2020年大選黨內提名競爭，讓民進黨感到「全黨被突襲」，以及因不滿台南市議長選舉過程而在長達200多天內拒絕進入議會的偏執與傲慢，都能看出「這是一個難以打交道者」。

文章提到，賴清德過去曾稱希望大陸扮演「太陽」，對待台灣應像「太陽」一樣溫暖。周志懷說，「只有他回到『九二共識』的正確道路上來，溫暖的春天才可能會來臨。那樣的話，無論他過去說過什麽、做過什麽，大陸都會對恢復雙方的接觸與對話持開放態度。這才是賴清德唯一的兩岸明路。」