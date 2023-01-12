中汽協：2022年汽車銷量年增2.1% 料2023年車市增長3%

中汽協數據顯示，大陸汽車產銷在12月產銷分別完成238.3萬輛和255.6萬輛，產量月減0.3%，銷量月增9.7%，年增率分別下降18.2%和8.4%；2022年汽車產銷分別完成2702.1萬輛和2686.4萬輛，年增3.4%和2.1%，延續去年增長態勢。值得注意的是，2022年新能源汽車持續爆發式增長，全年銷量超680萬輛，年增93.4%，市場佔有率提升至25.6%，逐步進入全面市場化拓展期。該機構並預計2023年車市增長將呈現3%。

在出口方面，中汽協表示，2022年汽車出口屢創月度歷史新高，自去年8月以來月均出口量超過30萬輛，全年出口突破300萬輛。其中乘用車市場份額接近50%，為近年新高。

中汽協表示，2023年大陸將繼續堅持穩中求進總基調，大力提振市場信心，實施擴大內需戰略，積極推動經濟運行整體好轉，實現質的有效提升和量的合理增長。中汽協認為，隨著相關配套政策措施的實施，將會進一步激發市場主體和消費活力，對於全年經濟好轉充滿信心。加上新的一年晶片供應短缺等問題有望得到較大緩解，預計2023年汽車市場將繼續呈現穩中向好發展態勢。

不過，瑞銀預期2023年中國乘用車境內銷量按年倒退3％。瑞銀中國汽車行業研究主管鞏旻分析，電動車補貼去年底已結束，連同去年乘用車批發市場高基數增長所造成的庫存積累，都對今年中國電動車市場造成挑戰。但大陸電動車出口仍處快速增長階段，預計今年中國整體乘用車銷量年增1%。大陸電動車批發量可望從去年的650萬輛，增至今年的880萬輛，滲透率預計將由去年的28%，提升至今年的38%。