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大陸富二代王思聰傳出在上海打人被警方逮捕
大陸富二代王思聰疑似打人被警方通報。上海靜安警方12日通報，11日4時許接報南京西路一商務樓門口有人被打。陸媒引述權威人士指，打人的王某某就是王思聰。
新京報報導，上海靜安警方通報，事發當日王某某等人誤以為在路邊候車的陳某某對其拍照，遂要求陳某某不要拍攝，陳某某稱未拍攝，雙方發生爭吵。王某某等人對陳某某毆打。經司法鑒定，陳某某綜合評定為輕微傷。
警方對存在毆打他人違法行為的王某某、孫某某作出行政拘留7日。因王某某等提請行政覆議，警方對四人暫緩執行行政拘留。
報導引述一名權威人士爆料稱，打人的王某某就是王思聰，不過有另一個消息來源指，打人者王某某34歲與王思聰35歲年紀不符。截至目前，上海警方尚無進一步消息。
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