擬4億美元在越南建廠？京東方董秘辦：現在沒辦法回應
集微網消息，近日有消息稱，京東方計劃投入4億美元在越南建造兩家工廠，據上海証券報報道，京東方董秘辦表示“現在沒辦法回應。”
日前彭博社報道稱，京東方計劃投入大筆資金在越南建造兩家工廠，投資總額可能高達4億美元，將製造更復雜的OLED屏幕，主要曏韓國三星和LG電子供應電眡屏幕。京東方正在就租賃越南北部的上百公頃土地進行談判，以擴建其在越南南部規模相對較小的工廠。
對此，京東方董秘辦表示“現在沒辦法回應。”
不久前，天風國際証券分析師郭明錤表示，京東方已擊敗三星，取得今年下半年新款iPhone 15與15 Plus大部分顯示屏訂單；預測到2024年，京東方將成為新iPhone最大的顯示器供應商。京東方董秘辦人士表示，“對於具體客戶、具體產品的合作問題，我們都沒有回應過。”
另外2022年底京東方69億增持合肥代線，有投資者表示公司為何不收購更多有意義的資產，卻去收購淘汰的落後的資產，最近頻繁收購虧損標的（聯燦光電，合肥京東方），京東方回應稱，本次收購符合公司深耕半導體顯示產業的戰略，也將進一步提升下屬子公司合肥京東方的管理效率，有利於公司業務的健康穩定發展。
（校對/趙月）
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