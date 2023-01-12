SIA：11月份中國大陸IC銷售額同比下降21.2%至134億美元

集微網消息，由於全球芯片需求的大幅下滑，11月中國大陸半導體銷售額同比下降21.2%，至134億美元。

根據半導體行業協會（SIA）的數據，全球主要集成電路市場，按照區域劃分，中國大陸的百分比跌幅最大。

SIA數據顯示，這也是中國自去年7月以來最大的同比降幅，當時其2022年的月度銷售額開始下滑。中國是2021年全球最大的半導體市場，總銷售額為1925億美元。

去年11月全球芯片銷售額達到454.8億美元，比2021年同期的500.9億美元下降9.2%。全球整體需求從去年9月開始收縮，當時總銷售額同比下降3%至470億美元。

SIA總裁兼首蓆執行官John Neuffer表示：“11月份全球半導體銷售額下降，主要是由於市場周期性和宏觀經濟逆風。”他表示，中國的銷售額同比大幅下降，而進入美洲地區的銷售額與2021年11月相比有所上升。

最新的SIA芯片銷售數據反映了製造業活動的波動、與美國不斷升級的科技戰以及經濟逆風，持續對中國的半導體需求搆成壓力。

中國海關數據顯示，截至去年11月30日的11個月，中國芯片進口量創下最大跌幅。

例如，根據工業和信息化部下屬的科研機搆中國信息通信技術研究院的一份報告，去年11月智能手機銷量同比下降36%至2220萬部。（校對/陳興華）