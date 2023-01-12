陸汽車消費上月強彈 庫壓緩解

中國汽車流通協會10日發布2022年12月汽車經銷商庫存調查結果：去年12月汽車經銷商綜合庫存系數為1.07，環比下降43.1%，同比下降25.2%，庫存水平位於警戒線以下。

中新社報導，中國汽車流通協會稱，2022年12月新十條發布後，市場恢復加上車購稅及新能源補貼政策到期，汽車消費在去年12月下旬出現強勢反彈，銷量大幅增長。此外，春節前購車需求提前釋放，經銷商終端優惠力度較大，銷量衝高加速經銷商消化庫存。而且，車企近期穩批發銷量，壓庫現象緩解，2022年12月經銷商整體庫存水平大幅下降至榮枯線以下。

其中，高端豪華和進口品牌汽車庫存系數為1.03，環比下降34.8%；合資品牌汽車庫存系數為1.04，環比下降52.9%；自主品牌汽車庫存系數為1.22，環比下降27.4%。臨近年底，多數車企放價衝量，各品牌庫存水平大幅下降。

汽車流通協會表示，每年春節後汽車銷量均明顯下滑，而且節後促銷費政策和新能源財政補貼政策到期，汽車終端價格上行，加上透支的消費需求，預計1月汽車市場較為平淡。但同時樂觀的預計是，今年1、2月份車市有望恢復到疫情前2019年的水平，2月份或將出現補償性消費，3月將有明顯起色，直至4月份車市有望出現大幅度同比正增長。