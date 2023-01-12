安徽推新措施 吸引風投創投落地

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
安徽當局支持創新創業資本高質量發展。圖為海外高層次專業人士參觀合肥國際人才城展廳。（中新社）
安徽當局支持創新創業資本高質量發展。圖為海外高層次專業人士參觀合肥國際人才城展廳。（中新社）

吸引全球主要風投創投機構來皖落地，設立總規模不低於2000億元（人民幣，下同）的省新興產業引導基金，推進合肥、蕪湖和蚌埠市開展合格境外有限合夥人（QFLP）試點……安徽省近日發布具體措施，力促該省創新創業資本蓬勃發展。

中新社報導，10日，安徽省政府新聞辦舉行《支持風險投資創業投資高質量發展若干措施》記者會。安徽省地方金融監管局副局長劉連剛指出，為搶抓長三角一體化發展重大機遇，吸引更多社會資本在安徽投資創業，促進全省創新創業資本蓬勃發展，推動創新鏈產業鏈資金鏈人才鏈深度融合，安徽省政府近日印發了《支持風險投資創業投資高質量發展若干措施》。

據介紹，《若干措施》共包括培育更多風投創投市場主體、推動風投創投機構搶占發展制高點、營造優質市場化法治化營商環境等五大部分、二十條措施。 　　

在培育更多風投創投市場主體方面，旨在撬動更多社會資本有序進入風投創投行業，提出積極招引風投創投機構、高質量建設風投創投機構集聚區等舉措，不斷壯大該省風投創投市場主體規模。例如，充分發揮中介機構、行業商協會作用，開展市場化招引，吸引全球主要風投創投機構來皖落地。

在推動風投創投機構搶占發展制高點方面，鼓勵各類社會資本在皖設立風投創投基金，重點聚焦高科技領域和未來產業等。 　　

在營造優質市場化法治化營商環境方面，圍繞人才、團隊、平台、產業等，加強對創新創業資本支持，提出優化風投創投行業市場准入、推動風投創投行業雙向開放等舉措。推進合肥、蕪湖和蚌埠市開展合格境外有限合夥人（QFLP）試點，適時擴大試點範圍，引進境外優質股權投資。 　　

目前，安徽「基金叢林」體系建設蹄疾步穩、加速成型。劉連剛說，2022年，安徽省首隻公募基金（興合基金）落地蕪湖，填補了該省公募基金領域空白，安徽成為大陸第10個、中部第1個同時擁有七大金融全牌照的省份。

《若干措施》明確，到2026年末，力爭安徽全省風投創投等管理機構達到300家，風投創投等基金管理規模達到6000億元，逐步形成具有大陸重要影響力的創新創業資本重鎮。

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