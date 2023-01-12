疫後復甦 2023陸新增社融上看35兆

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

大陸央行10日公布數據顯示，2022年全年社會融資規模增量累計為32.01兆元（人民幣，下同），比上年多6689億元。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加20.91兆元，同比多增9746億元。當年12月份，社會融資規模增量為1.31兆元，比上年同期少1.05兆元。

中新社報導，中國銀行研究院研究員梁斯表示，2022年大陸新增社會融資小幅多增，人民幣貸款仍是主要支撐因素。從信貸類資金看，新增人民幣貸款是社融同比保持多增的主因。從直接融資看，債券融資出現大幅少增。企業債券淨融資2.05兆元，同比少1.24兆元，政府債券淨融資7.12兆元，同比多1074億元。 　　

梁斯稱，2022年政府債券淨融資前多後少，整體看同比變化不大。企業債券大幅少增與企業資金需求意願不強、四季度以來債市波動加大等因素有關。股票融資1.18兆，同比少376億。隨著資管新規過渡期結束，表外融資逐步走向規範發展。

在中國民生銀行首席經濟學家溫彬看來，疫後經濟復甦和景氣回升，將拉動社會融資規模進一步回暖，預計2023年全年新增社會融資規模有望超35兆元，增速10.2%左右。表內信貸、政府債券和非標融資會繼續對社融形成支撐。 　　

梁斯說，在宏觀調控政策持續發力帶動下，金融機構信貸投放將保持在較高水平，以有效滿足實體經濟融資需求，加上實體經濟融資需求持續回暖，今年金融數據有望出現走強。

實體經濟 人民幣 大陸央行

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