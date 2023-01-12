RCEP一周年 寧夏享惠貨值逾8億

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

根據銀川海關消息，自《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）2022年1月1日生效至今，寧夏RCEP項下享惠進出口貨值8.39億元（人民幣，下同），進出口企業享受RCEP關稅優惠約2500萬元。其中，受益最明顯的是機械製造、清潔能源等產業和特色農食產品加工上下游產業鏈。

中新社報導，RCEP協定釋放的政策紅利，成為寧夏壯大開放產業、實現更高水平對外開放的強大動力。

「我們公司生產枸杞、大棗、黃花菜、菊花、桑果乾等特色農產品，主要出口到日本。2022年以來，藉助RCEP實施機遇，通過積極開拓國際市場搶訂單，結識了不少新朋友。」寧夏弘耘行生物科技有限公司貿易部胡文靜說，憑藉海關簽發的RCEP原產地證書，其公司出口產品在對方國家還可享受8%至12%的降稅幅度，真正實現雙贏。 　　

關稅減讓是RCEP的最大亮點。「有了我們提供的RCEP證書，客戶在海外辦理通關手續時就可獲得對方國家的關稅減讓優惠，極大提升了公司國際市場競爭力。」寧夏伊品生物科技公司海關業務負責人羅瑩表示。

截至目前，銀川海關共為寧夏45家企業簽發RCEP原產地證書652份，簽證貨值7.35億元。簽證產品主要出口至日本、韓國、泰國、新加坡、越南和馬來西亞。以平均3%關稅優惠計算，出口產品預計可享受目標國關稅優惠約2205萬元。同時，寧夏2022年共有7家企業享受RCEP協定關稅優惠進口貨物，合計進口貨值1.04億元，進口貿易國分別為日本和越南，預計可享受進口關稅優惠約283萬元。

海關 日本 馬來西亞

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