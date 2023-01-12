瑞銀：陸今年通膨溫和 CPI平均3%

瑞銀亞洲經濟研究主管、首席中國經濟學家汪濤10日在第二十三屆瑞銀大中華研討會線上媒體分享會上表示，預計今年中國大陸經濟出現復甦，全年GDP實現5%左右的增長，同時，通膨料將比較溫和，CPI（居民消費價格指數）預計平均在3%左右。

中新社報導，汪濤表示，2023年，中國大陸經濟有望走出疫情影響，消費出現復甦。

該機構調研發現，在過去三年，大陸民眾儲蓄率增長3至5個百分點。走出疫情後，人們可以把積壓的儲蓄釋放出來，一些前期待釋放的需求也會逐步釋放出來，這將成為今年消費反彈最主要的動力。

此外，汪濤認為，2023年大陸房地產活動會回穩，對經濟的負面影響減小。她指出，預計房地產銷售量和新開工面積在最近一兩個月將會見底，今年三四月份（扣除季節性因素後）開始環比出現反彈。

今年全年，房地產銷售量和新開工面積從當前的低谷行至年末的回升，環比增長或將達到兩位數。不過由於房地產調整程度較深，今年全年房地產銷售量和新開工面積比去年或仍略有下降。

隨著經濟重啟，包括餐飲、旅遊、住宿等服務業價格可能出現明顯反彈，這是否會帶來通膨壓力？汪濤認為，今年不用太擔心通膨。大陸應不會出現像歐美等經濟體那樣經濟重啟以後通膨持續居高不下且創紀錄的情況。一方面，大陸經濟的重啟是在全球經濟增長放緩的大背景進行的。當前全球大宗商品價格，尤其是能源價格已經比去年年初回落了很多，輸入性通膨壓力減小。

另一方面，大陸房地產市場今年有望企穩，但大概率是弱復甦，上游原材料價格的上漲壓力不大，所以今年上游成本壓力對下游產業的影響也比較弱。總體而言，通膨溫和。