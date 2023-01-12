山東海陽 蛻變航天產業新城

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

新年伊始，山東海陽東方航天港一派忙碌的建設景象。自東方航天港建設以來，海陽以發射帶動製造應用，正崛起一座航天（航太）產業新城。

中新社報導，根據海陽市航天產業發展辦公室消息，截至目前，東方航天港累計簽約項目15個，總投資263.7億元（人民幣，下同），涵蓋星箭製造、衛星應用、高端配套、航天文旅等領域。 　　

2022年，東方航天港保障完成中國大陸運載火箭首次海上一站式發射，首次近岸海上發射和捷龍三號運載火箭首飛，實現了總裝、總測、出港、發射一體化的歷史性突破。

據悉，2019年6月，長征十一號固體運載火箭以海陽港作為出海母港，成功實施大陸首次海上發射。作為大陸唯一的海上發射母港，截至目前，東方航天港累計成功保障大陸海上發射任務5次，發射衛星37顆。 　　

時下，東方航天港正全面推進長征火箭、東方空間、星河動力、九天行歌等火箭研發製造及核心配套項目建設，快速推動衛星數據產業園、「東方慧眼」星座等項目落地。　

同時，大陸最大的航天主題科普教育基地在這裡完成建設，成為首個集「發射觀禮、航天科普、研學體驗」為一體的大型文旅綜合體。當地還推動航天文旅小鎮項目，謀劃學校、公園、醫院等公共基礎設施，一座功能齊備、配套完善的航天產業新城正全面建設中。　　

在航天項目的帶動下，當地裝備製造、金屬材料、機械電子等傳統產業，以及新材料、新能源、衛星網路等新興產業蓬勃發展，吸引上下游產業鏈集聚，總產值將超百億元。

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