陸製C919大型客機 已獲訂單1035架

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
大陸製造的C919大型客機，累計獲得32家客戶1035架訂單。圖為東航全球首架C919飛機驗證飛行。（中通社）
大陸製造的C919大型客機，累計獲得32家客戶1035架訂單。圖為東航全球首架C919飛機驗證飛行。（中通社）

根據上海市科學技術委員會消息，截至2022年底，C919大型客機累計獲得32家客戶1035架訂單。

中新社報導，大型客機被視為現代製造業的明珠，大陸國產大飛機承載著幾代大陸人的夢想。2008年5月，承擔大型客機研製並統籌幹線飛機和支線飛機發展的中國商用飛機有限責任公司（中國商飛）在上海組建成立，大陸大型客機研製由此正式起步。

通過持續攻關，首款大型客機C919於2017年5月在上海成功首飛。 　　

2022年是C919大型客機收穫頗豐的一年。2022年9月，C919大型客機取得中國民用航空局型號合格證；11月，C919大型客機取得中國民用航空局生產許可證；12月，全球首架C919大型客機正式交付首家用戶中國東方航空股份有限公司（中國東航）。 　　

另外，上海市科學技術委員會10日發布的《2022上海科技進步報告》顯示，截至2022年年底，ARJ21支線客機共獲25家客戶690架訂單，累計交付9家客戶共100架機，累計安全運送旅客約600萬人次，運營航線為316條，通航城市達118座。 　

2022年，CR929遠程寬體客機完成首輪需求驗證，首批飛機級和系統級需求驗證率達98%，持續開展了復材機身研製。

上海 19大 客戶

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