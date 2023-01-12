上海匯聚外國高端人才 稱冠大陸

上海市科學技術委員會10日發布2022上海科技進步報告，內容顯示，截至2022年年底，上海累計核發外國人工作許可證37萬餘份，其中外國高端人才（A類）為7.1萬餘份，上海的外國人才數量和高端人才總量均居中國大陸第一。

中新社報導，根據《報告》，2022年，上海市共有外國科技人才約1.1萬人，上海大力引進外國科技人才、優秀青年人才和急需緊缺人才，加快全球頂尖人才及其團隊在滬集聚發展。

《報告》還顯示，上海繼續保持中國大陸跨國公司地區總部和外資研發中心最為集中城市的地位。2022年，上海新認定的跨國公司地區總部為60家、（新認定的）外資研發中心為25家，累計分別達891家和531家。

另外，2022年全年，上海深入推進一帶一路國際技術轉移和跨境合作，支持3個一帶一路國際技術轉移和跨境合作平台建設。整體上，截至2022年年底，上海累計支持17個國際技術轉移及跨境平台建設，累計支持共建34個市級一帶一路國際聯合實驗室。

2022年，上海市還與浙江省、江蘇省共同發布長三角-新加坡產業創新合作項目，推動大陸企業在人工智能、軟體開發、智慧建築等領域融入新加坡創新生態圈。在中以科技合作方面，截至2022年9月底，中以（上海）創新園集聚企業和機構近90家。

此外，近年來，上海陸續發布了大學、衛生、文物博物等行業的崗位設置管理意見。2022年，優化調整了中小學、農業、體育三個行業的崗位設置，進一步為事業單位放權鬆綁，激發行業人才活力。

上海市人社局方面介紹，日前，該局印發了關於進一步優化本市科技事業單位專業技術崗位設置管理的意見，突出堅持崗位設置管理三項機制。

一是建立分級+分類框架體系，按照基礎科學和應用科學研究、技術開發、科技成果轉移轉化、科技場館和其他科技事業單位等五類劃分，根據不同社會功能、不同職責任務、不同工作性質和不同人員結構特點，設置不同的專業技術崗位結構比例。二是確定基準+激勵優化原則。三是完善放權+約束管理制度。