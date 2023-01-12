武漢甲級辦公樓吸納量 優於疫前

仲量聯行10日發布《武漢商業地產市場2022年第四季度回顧及展望》報告顯示，2022年武漢辦公樓市場新增供應創歷史新高，達117萬平方公尺；全年甲級辦公樓市場吸納量約20萬平方公尺，優於2019年疫情之前水平。

中新社報導，報告顯示，2022年上半年，武漢優質辦公樓市場迎來一輪供應小高峰，繼前三季度集中供應後，第四季度市場供應小幅回落。截至2022年12月末，武漢優質辦公樓總體量達798.8萬平方公尺。

受益於前三季度洽談的租賃需求在第四季度落定，整體市場需求表現較為穩健。報告顯示，2022年第四季度，第三方辦公運營持續活躍，佔甲級辦公樓市場第四季度成交的19%；此外，科技互聯網行業需求有所回暖，以科技新媒體和互聯網電商平台為主。

報告亦關注到，去年受新項目和經濟政策導向影響，傳統金融業和地產建築佔比小幅下降，科技互聯網、第三方辦公運營、跨行業集團及政府平台需求有所上升。

仲量聯行武漢、南京、杭州分公司總經理辛毅表示，大陸經濟有望加速復甦，武漢也進入產業創新升級和金融中心加速發展建設階段，預計將為武漢優質辦公樓市場帶來更多新需求。

當前，武漢正聚力打造光電子、汽車、大健康等世界級產業集群；推動數位經濟、碳金融發展。仲量聯行武漢商業地產部總監劉寧表示，未來在政策、金融、科技以及設施平台的多重賦能下，武漢產業和經濟有望升級擴張，穩步復甦，也將為武漢優質辦公樓市場的發展注入動能。