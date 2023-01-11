大陸醫保未涵蓋Paxlovid新冠口服藥 官員：不影響用藥

大陸國務院聯防聯控機制11日下午召開新聞發布會，針對輝瑞生產的Paxlovid新冠口服藥未能通過談判進入大陸的醫保目錄，會不會對新冠用藥保障產生影響？大陸國家醫療保障局醫藥管理司副司長黃心宇表示，醫保局一直非常重視新冠用藥保障工作，2020年新冠疫情發生之初，就已經制定了兩個醫保政策，納入目錄內的支付範圍。隨著診療方案及時跟進，調整醫保藥品目錄範圍。

黃心宇指出，新冠治療用藥一直是高度關注的重點，2022年醫保目錄談判裡有三款新冠治療用藥納入了談判範圍，其中包括輝瑞的Paxlovid，但Paxlovid很遺憾沒有成功。

他強調，對此無須過分擔心。就在上周醫保局剛制定了新冠「乙類乙管」之後優化治療費用醫療保障政策的通知，其中明確延續了現有的診療方案內目錄藥品醫保臨時支付的政策，現行支付到今年的3月31日，在此期間患者的用藥不會受到什麼影響。