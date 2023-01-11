富達調查 陸八成潛在車主偏好電動車勝於燃油車

據富達國際最新調查顯示，電動車於中國大陸正加速普及，部分原因是電動車所帶來的駕駛體驗。儘管從年銷量來看，中國大陸已是全球最大電動車市場，該調查顯示電動車在中國大陸的滲透率可能還會大幅提升，未來銷量可望於主流汽車市場中占更大比例。

該調查於中國大陸49個城市進行，訪問 2,000多名18至65歲的車主及計劃在未來12個月購買汽車的潛在車主，主要目的在了解他們對電動車的看法。

被問及購買意願時，約60%車主及84%潛在車主表示，下次購買汽車傾向選擇電動車，只有25%車主及10%潛在車主表示會選擇燃油車，選擇混能車者更少。

調查亦發現，偏好電動車趨勢不侷限年輕族群，各年齡階層的中國大陸消費者似乎都被電動車吸引。69%的35歲以下受訪者及73%的35歲至65歲受訪者，皆表示「最有可能購買」電動車，反映各年齡層對電動車的接受度偏高。

至於購買電動車的原因，環保因素（49%）排首位，其次是汽車性能和技術。電動車設計及技術發展帶來駕駛體驗的提升，成為電動車日趨普及的關鍵，其他促使電動車流行的因素則包括時尚、高油價及政策支持等。

然而，汽車性能和技術對還未接受電動車的人而言，卻是其保持觀望主因，尤其對電池壽命、充電及續航里程等技術限制沒信心。此外，選購的主要考量為尋求新體驗，而非品牌忠誠度。部分受訪者表示傾向探索新品牌，最有可能根據技術、體驗和設計等因素選購汽車。

富達國際亞太區股票研究主管繆子美表示，中國大陸絕對是電動車競賽的領先者，政策支持是其中重要因素。多年來，中國大陸一直提供補貼、貸款及稅務優惠以促進電動車的普及。同時，中國大陸電池和鋰電池企業持續於全球各地收購上游礦產資源。然而，其他國家仍可能迎頭趕上，如透過政府支持協助當地工業發展供應鏈，提升其市場競爭力等。

繆子美表示，此次調查亦突顯電動車在中國大陸正轉變為主流的趨勢。鑑於品牌忠誠度似乎不及汽車性能和技術來得重要，汽車產業需更快速推出新技術及新車型以應對，而跟不上軟體開發步伐者終將在長期競爭中被淘汰。同時，汽車業需巧妙結合銷售通路、市場行銷、生產定位及成本結構等，才有機會成功。至於高檔電動車，科技企業可利用其軟體優勢創造差異化，但對大眾汽車市場而言，價格和安全性等基本面仍是最重要考量。