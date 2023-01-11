停飛4年 大陸南航宣布13日復飛波音737 MAX
自2018年美中貿易戰波及成代罪羔羊，加上連續兩次的墜機事件成導火線，中國大陸2019年率先停飛美國波音737MAX機型，也是目前全球唯一沒有批准復飛的國家。不過，澎湃新聞報導，南方航空13日起復飛波音737 MAX，波音終於等到撥雲見日。
據大陸民用航空網，南航app列載737MAX即將在13日起執行商業航班，分別是廣州往返鄭州的CZ3960/CZ3933和廣州往返武漢的CZ8726/CZ3347航班。
據統計，大陸13家民航共有97架737MAX：南航24架，國航16架，海航11架，上航11架，廈航10架，山航7架，深航5架，東航3架，祥鵬3架，奧凱2架，福州航2架，昆明航2架，九元1架。
而在大陸停飛波音737MAX後，大陸民航仍有不少架未接收的737MAX：其中昆明航2架，山航9架，深航10架，東航3架，上航6架，南航43架，廈航17架，福州航2架，祥鵬1架，九元3架，東海18架，奧凱6架。
大陸停飛4年，據波音對外公開披露，截至2022年7月未交付飛機訂單的情況：在270架未交付的飛機中，約有一半是中國航空公司的訂單。這不但導致737MAX的產能從原本每月50架驟降，甚至波音還曾計畫轉售原本要交付給大陸民航的飛機。
不過，去（2022）年8月波因在大陸慶祝在華50年，強調已經為恢復交付737MAX做好了准備。併透露波音正努力爭取737MAX的窄體客機訂單，計畫在舟山交付。
波音737MAX機型意外事件以事過境遷，雖然美中貿易戰仍未熄火，不過，波音已經盼來撥雲見日。南航app今（11）日列載737MAX即將在13日起執行商業航班，證實波音737 MAX即將在大陸復航。
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