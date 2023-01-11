助人民幣走出去！陸兩部門鼓勵銀行開展境外人民幣貸款

人民幣國際化進程持續推進。大陸商務部、人行等兩部門近期聯合印發相關通知，要求便利各類跨境貿易投資使用人民幣計價結算，推動銀行提供更加便捷、高效的結算服務；鼓勵銀行開展境外人民幣貸款，積極創新產品服務，更好滿足企業跨境人民幣投融資需求。

商務部與人行等兩部門印發《關於進一步支持外經貿企業擴大人民幣跨境使用 促進貿易投資便利化的通知》，其中提到依託自貿試驗區、海南自由貿易港、境外經貿合作區等各類開放平台，促進人民幣跨境使用；結合企業需求提供交易撮合、財務規劃、風險管理等業務支持，強化保險保障，完善跨境人民幣綜合金融服務；發揮相關資金、基金等引導作用；開展多樣化宣傳培訓，促進銀企對接，擴大政策受益面。

事實上，人行與大陸外匯局在去年1月底便曾正式發布通知，進一步支持和規範境內銀行開展境外貸款業務。當時有關部門負責人表示，現行人民幣境外貸款政策出台時間較早且限於「走出去」項目，外幣境外貸款政策僅有原則規定，難以滿足當前及未來業務發展和監管需要。

據貝殼財經先前報導，一位銀行業研究員表示，大陸貿易總量、跨境投融資規模均已位居世界前列，境外人民幣使用需求擴大，相關新規有利於中資金融機構在境外擴大貸款規模，且有利於大陸國際投資和對外貿易發展。從資金流動來看，為企業境外使用人民幣提供更好條件，也會助推人民幣國際化。